Nieuwe Opel Mokka schemert door

In één van de laatste teasers voor de onthulling flitst Opels nieuwe Mokka enkele keren in het beeld voorbij. Daardoor wordt het nog een beetje meer duidelijk welke richting Opel op gaat met de nieuwe generatie Mokka.

In de korte video neemt Opel-CEO Michael Lohscheller de kijker mee naar het ontwikkelingscentrum van de nieuwe Mokka. In sommige shots rijdt de ondertussen bekende gecamoufleerde Mokka voorbij, maar voor het eerst laat Opel ook flinke stukken van de definitieve koets zien. Neem de zwarte motorkap die met (bij dit exemplaar) de groene lak enorm contrasteert. Net als bij de hybride Grandland X staat de zwarte motorkap naar alle waarschijnlijkheid als optie in de bestellijsten. Ook het ontwerp van de neus, dat op alle komende Opels terug schijnt te keren, komt enkele momenten duidelijk in beeld.

De koplampen met haakvormige indeling zijn in een vrij rechtopstaand paneel verwerkt. Ook de achterkant laat zich stiekem al een beetje zien. De vorm van de koplampen keert terug in de achterlichten. Daarnaast is goed te zien dat de achterklep in het midden een sterke vouw heeft.

De nieuwe Mokka is voor Opel een belangrijke auto. Naast het feit dat bij dit model de nieuwe designtaal wordt ingezet, is het de eerste volledig elektrische cross-over. Voor de techniek die terug te vinden is in de nieuwe Mokka kan er al met een schuin oog naar zijn neven en broer worden gekeken. De Peugeot (e)2008 en DS 3 Crossback (E-Tense) maken al gebruik van de elektrische aandrijflijn, net als de compactere Opel Corsa-E. Reken dus op een 136 pk sterke elektromotor met een accupakket dat een capaciteit van 50 kWh heeft. De elektrische actieradius zal rond de 300 kilometer uitkomen.

De onthulling zal snel plaatsvinden. Later dit jaar moet de Mokka bij de plaatselijke dealer staan.