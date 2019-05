Nieuwe Opel Corsa gelekt!

Opel komt na dertien jaar met een volledig nieuwe generatie van de Corsa, een auto die zijn GM-wortels heeft afgeschud en voortaan op Franse leest is geschoeid. Helaas voor Opel is de verse Corsa op een Franse webpagina nu al uitgebreid in beeld verschenen!

De jongste Corsa deelt zijn basis met de kort geleden gepresenteerde nieuwe 208 van Peugeot (en DS 3 Crossback) en dat betekent dat we ook onder de koets van deze Corsa (F) het CMP-platform vinden. Die basis is door Groupe PSA samen met diens Chinese partner Dongfeng ontwikkeld.

Dat platform is geschikt voor elektrificatie en dat betekent dat zowel de 208 als de Corsa als een volledig elektrische variant leverbaar wordt. Die stekker-Corsa is op deze foto's te zien. Op de kont zien we de modelnaam met een 'e' erbij, en dat duidt natuurlijk op de aanwezigheid van een accupakket. De elektrische versie van zijn Franse broertje, de e-208, heeft een 50 kWh groot accupakket en moet 340 kilometer ver kunnen komen op een lading.

De nieuwe Corsa is herkenbaar als 208-broertje, maar draagt een volledig eigen en meer afgeronde koets. In het interieur zien we niet alleen een digitaal display op de middenconsole, maar ook een digitaal instrumentarium achter het stuurwiel.

Daarnaast wordt de Corsa in ieder geval geleverd met een 75 pk sterke 1.2 en met een 100 pk-variant van die motor. Dieselen kan ongetwijfeld ook met een Blue HDi. Daarover later meer.

De nieuwe basis zorgt voor een aardige gewichtsreductie ten opzichte van het huidige model. De 4,06 meter lange hatchback heeft een koets die 40 kilo lichter is dan die van zijn voorganger terwijl de nieuwe motoren het gewicht met zo'n 15 kilo verder verlagen. De Corsa komt alleen nog als vijfdeurs op de markt. Op alle officiële informatie én op foto's van de andere Corsa- uitvoeringen moeten we nog even wachten.

In AutoWeek 21 die per vandaag in de winkels ligt, rijden we met een ingepakt prototype van de Corsa. Het uiterlijk van de Corsa (E) moet je dus online bekijken, maar een eerste rij-indruk vind je in ons nieuwste nummer.