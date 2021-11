Nieuwe Opel Astra Sports Tourer is ruime stationwagon

De nieuwe Opel Astra luidde voor het model een nieuw tijdperk aan. Niet langer is de Astra een door General Motors ontwikkeld model, maar een volledig onder de vleugels van Stellantis tot stand gekomen auto. De nieuwe Opel Astra is een directe bloedverwant van de nieuwe DS 4 en Peugeot 308. Net als van die 308 komt er ook van de Astra een nieuwe stationwagon. Dit is de extra ruime Opel Astra Sports Tourer.

Bagageruimte

Waar Opel de vorige generatie Astra Sports Tourer een van de vijfdeurs hatchback afwijkende achterkant met een eigen achterklep en dito achterlichten gaf, lijkt de nieuwe Astra recht van achteren als twee druppels water op de Astra hatchback. Dat is voor het eerst in de 30-jarige Astra-geschiedenis. Opel heeft de daklijn van de Astra hatchback vakkundig naar achter doorgetrokken, met een forse bagageruimte als belangrijkste resultaat. Daar komt bij dat de wielbasis van opzichte van de Astra hatchback met 5,7 centimeter is gegroeid tot 2,73 meter. De nieuwe 4,64 meter lange Astra Sports Tourer slokt 608 liter aan bagage op. Gooi je de achterbank plat, dan bedraagt de inhoud van de bagageruimte 1.634 liter. Daarmee slokt hij aanzienlijk meer op dan de stationwagon van de vorige Astra die het met de achterbank rechtop bij 540 voor gezien hield. Het laadvolume van de nieuwe Astra Spors Tourer is gelijk aan dat van zustermodel Peugeot 308 SW en met de achterbank rechtop zelfs groter dan dat van grote broer Insignia (560 liter).

Opel levert de Astra Sports Tourer straks niet alleen met benzine- en dieselmotoren, maar ook met een plug-in hybride aandrijflijn. Het accupakket peuzelt iets van de laadruimte op waardoor je in de Opel Astra Sports Tourer Hybrid 548 liter tot 1.574 liter kunt meezeulen. Zetten we de Astra Sports Tourer naast zijn concurrenten, dan valt op dat hij wat ruimte betreft zijn meerdere moet erkennen in de Skoda Octavia (640-1.700 liter) en Kia Ceed Sportswagon (625 liter). De Ford Focus Wagon lust in beginsel eenzelfde aantal liters als de Astra Sports Tourer en het verschil met de Volkswagen Golf Variant (611 liter) is verwaarloosbaar. Opel levert tegen meerprijs een verstelbare laadvloer (Intelli-Space) waarmee je de hoogte kunt bepalen, maar die ook in een hoek van 45 graden is te plaatsen.

Motoren

Opel levert de Astra Sports Tourer straks met een 110 pk sterke 1.2, een driecilinder die ook een 150 pk sterke verschijningsvorm heeft. Reken daarnaast op een 1.5 CDTI-dieselmotor van 130 pk en natuurlijk de reeds genoemde plug-in hybride. De plug-in hybride Astra Sports Tourer heeft een 150 pk sterke 1.6 benzinemotor die samenwerkt met een elektromotor van 110 pk. Het systeemvermogen bedraagt 180 pk en 360 Nm. Het accupakket meet 12,4 kWh en levert de Astra Sports Tourer een elektrische actieradius van zo'n 60 kilometer op. Een handgeschakelde zesbak is bij de benzine- en dieselmodellen standaard, een achttrapsautomaat is tegen bijbetaling verkrijgbaar.

De nieuwe Opel Astra Sports Tourer staat volgend jaar bij de dealers. Prijzen volgen in aanloop naar de marktintroductie.