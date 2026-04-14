Nieuwe Nissan X-Trail: niet elektrisch, wél elektrisch aangedreven

Nissan X-Trail
Lars Krijgsman
Nissan presenteert een fonkelnieuwe generatie van de X-Trail. De aandrijving van de nieuwe Nissan X-Trail is niet revolutionair te noemen. Net als het huidige model is hij elektrisch aangedreven, maar het is géén EV.

De Nissan X-Trail is toe aan een compleet nieuwe generatie. De huidige variant van de grote broer van de Qashqai is met geboortejaar 2021 nog helemaal niet zo oud, maar Nissan acht het al tijd voor een compleet nieuw model. Daarvan laat het nu een handjevol foto's zien. Scheutig met informatie zijn de Japanners niet, maar we weten inmiddels wel dat hij e-Power-aandrijflijnen krijgt. Het uitgaande model is in Nederland ook enkel met e-Power-hardware leverbaar. Wat dat betreft verandert er weinig. Ook de nieuwe X-Trail is elektrisch aangedreven en wordt batterijtechnisch bijgestaan door een benzinemotor die de accu bijlaadt wanneer dat nodig is. Het is dus een plug-in hybride. Waarschijnlijk troont het nieuwe model op hetzelfde platform als de X-Trail die je nu in de Nissan-showrooms aantreft.

De komst van de nieuwe X-Trail leidt in de Verenigde Staten tot een interessante tweedeling. Ook het nieuwe model gaat er Rogue heten, al krijgt hij nu altijd de toevoeging e-Power achter zijn naam. Dat is niet zomaar, want de nieuwe Nissan Rogue e-Power komt er naast de Rogue Plug-in Hybrid te staan. Die Rogue Plug-in Hybrid is feitelijk een Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid waar Nissan in milde vorm een eigen designsausje overheen heeft gegoten.

