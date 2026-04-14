Nieuwe Nissan Skyline op komst met retro lijnen

Nissan Skyline
Joas van Wingerden
De Nissan Skyline kennen de meeste Nederlanders waarschijnlijk vooral van 'The fast and the furious' en juist voor die mensen is er mooi nieuws. De volgende Skyline lijkt waarschijnlijk wel wat op de Skyline waarin Paul Walker furore maakte.

De kans is groot dat je bij de Nissan Skyline de nodige sportieve associaties hebt, maar hij wordt al generatieslang in eigen land toch vooral als vrij normale middenklasse sedan verkocht. Maar de volgende Nissan Skyline lijkt toch wat terug te grijpen op de Skyline die de meeste Nederlanders ook kennen: de R34 die ook als heftige GT-R op de markt kwam.

In deze eerste teaserbeelden zien we wat bekende lijnen van die generatie terugkomen. Zo kijkt de nieuwe Skyline op vergelijkbare vrij agressieve wijze de wereld in én zijn er twee losse ronde achterlichten per kant. Zo duidelijk heeft de Skyline dat al sinds de R34 niet meer gehad.

Nissan doet nog geen verdere noemenswaardige details uit de doeken over de nieuwe Skyline, maar de kans is groot dat ook deze weer gewoon met een hybride aandrijflijn met V6 op de (lokale) markt komt. We wachten vooral in spanning af of er een heftige GT-R-afgeleide komt, die wellicht zelfs in de bloedlijn van de onlangs toch echt afgezwaaide Nissan GT-R past. Daar lijkt het wel op.

