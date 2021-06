Nieuwe Nissan Qashqai nu ook met vierwielaandrijving

De nieuwe Nissan Qashqai is al te bestellen met een tweetal mild-hybride benzinemotoren. De prijslijst start met de €33.540 kostende Qashqai met 140 pk sterke mild-hybride DIG-T met een handgeschakelde zesbak. Voor meer pit zorgt de minimaal €37.940 kostende Qashqai met 158 pk sterke 1.3 DIG-T. Die krachtigere mild-hybride benzinemotor is naast met een handgeschakelde zesbak ook met een Xtronic-automaat te krijgen. Een vierwielaangedreven versie was al aangekondigd en is nu ook daadwerkelijk op de prijslijst gezet.

Wie in de markt is voor een vierwielaangedreven Nissan Qashqai, heeft niet veel te kiezen. Nissan biedt namelijk alleen de 158 pk sterke versie van de mild-hybride 1.3 DIG-T aan met vierwielaandrijving. Dan heb je ook direct de Xtronic-automaat. De vierwielaangedreven Qashqai heeft een vanafprijs van €44.990, al krijg je voor dat geld wel direct de N-Connecta-uitvoering. Hoger op de uitvoeringsladder staan de Tekna en Tekna Plus, versies die achtereenvolgens €47.540 en €51.290 kosten. De meerprijs ten opzichte van de 158 pk sterke Qashqai met automaat en voorwielaandrijving bedraagt over de gehele linie €3.000.

De vierwielaangedreven Qashqai is met een wagengewicht van 1.480 kilo de zwaarte van de nieuwe Qashqai-familie. Ter vergelijking: de voorwielaangedreven versie met dezelfde 158 pk sterke krachtbron en de Xtronic-automaat legt 1.368 kilo in de schaal. De vierwielaangedreven SUV sprint in 9,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 198 km/h. Het gemiddeld verbruik is volgens Nissan vastgesteld op 6,9 l/100 km. Daarmee is hij iets dorstiger dan z'n gelijk gemotoriseerde voorwielaangedreven broertje (6,4 l/100 km). Bestellen kan per direct. In een later stadium brengt Nissan ook de innovatieve e-Power-aandrijflijn naar de Qashqai.