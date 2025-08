De nieuwe elektrische Nissan Micra is een zustermodel van de Renault 5 E-Tech Electric en deelt bijzonder veel met die Renault. Toch verschillen de twee sterk in karakter. Zo sterk zelfs, dat Nissan met de Micra verwacht meer dan Renault met de 5 vrouwen aan te spreken.

Hebben mannen en vrouwen afwijkende smaak? Als je de marketingbureaus van onder meer cosmeticaproducenten mag geloven zéker. Scheermesjes en crèmepjes voor mannen worden in met krachttermen als Performance en Power gelardeerde donkere verpakkingen aan de man gebracht, terwijl je in bijbehorende tv-reclames meer dan geregeld straaljagers of raceauto's voorbij ziet flitsen. De alternatieven voor vrouwen zijn veelal door vriendelijker ogend karton omhuld. Nissan lijkt van mening te zijn dat mannen en vrouwen ook wat auto's betreft aangetrokken worden door andere verpakkingen.

Alexandre Armada - hoog in de boom bij Nissan Europe - zegt tegen Automotive News namelijk dat Nissan verwacht dat de Nissan Micra meer vrouwen zal aanspreken dan de Renault 5 E-Tech Electric waar hij op is gebaseerd. "De Micra is een eleganter model dat meer vrouwen zal aantrekken. De Renault 5 is een sportiever, mannelijker model", aldus de hoog geplaatste manager die zijn achternaam leent van de Amerikaanse versie van de Nissan Patrol.

Dat de Micra volgens Armada vriendelijker oogt dan de Renault 5, snappen we ergens wel. De nieuwe Nissan Micra is immers doorspekt met ronde vormen. Hij heeft grote Fiat 500- en wellicht zelfs Mini-achtige ronde kijkers, ronde achterlichten en meer bollingen in het plaatwerk dan het Franse origineel. Overigens heeft de Micra niet alleen andere verlichting dan de Renault 5. Heel veel plaatwerk is namelijk totaal anders. Van de voor- en achterschermen tot de portieren. Ook de voorklep en achterklep zijn niet uitwisselbaar.

