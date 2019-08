Nieuwe Nissan Juke van dichtbij

Op het Engelse Millbrook Proving Ground in Bedfordshire kon AutoWeek onlangs de eerste kilometers rijden met de fonkelnieuwe tweede generatie van de Nissan Juke. Hoe dat bevalt, lees je in AutoWeek 34 die vanaf woensdag in de winkels ligt. Wel kunnen we alvast de eerste informatie over de Juke II delen.

De tweede generatie Juke, die begin september zonder camouflage aan de wereld wordt getoond, staat op het CMF-B-platform dat we al kennen van de nieuwe Renault Clio en van diens cross-overbroer Captur. In elk opzicht lijkt de Juke volwassener te worden dan het uitgaande model.

De nieuwe Juke, die net als het huidige model in het Engelse Sunderland gaat worden gebouwd, is 4,21 meter lang en daarmee is hij zo'n tien centimeter langer dan zijn voorganger. De wielbasis neemt met nagenoeg dezelfde afstand toe tot 2,64 meter. Die centimeters, het zijn er overigens nog eens twee meer dan zich tussen de voor- en achteras van de Captur bevinden. Het ruimteverschil met de vorige Juke is fors. Niet alleen is de bagageruimte met een inhoud van 422 liter 20 procent groter dan voorheen, ook achterin zit je beter. Zowel hoofd- als knieruimte gaat er aanzienlijk op vooruit.

Hoewel de tweede Juke op deze foto's nog flink in de plakkers hangt, is goed te zien dat ook de verse Juke weer excentriek is vormgegeven. De hoge, ver naar achteren lopende koplampen zijn verruild voor twee dunne led-strips. Eronder vinden we het bekende tweetal ronde verlichtingsunits met - afhankelijk van de gekozen versie - een Y-vormige led-signatuur. De boomerangvormige achterlichten van weleer worden ingewisseld voor conventionelere horizontaal georiënteerde exemplaren die volgens Nissan de breedte van de koets moeten benadrukken.

De zitpositie is fors beter dan voorheen. Je zit relatief laag en het is een zegen dat het stuur ditmaal wél in diepte verstelbaar is. Leuk gegeven: Nissan levert de Juke, afhankelijk van de gekozen versie, met een two-tone koets. De Japannners hebben bovendien diverse interieurthema's bedacht. Vanaf uitrustingsniveau Tekna is de Juke met Pro-Pilot-techniek uitgerust.

Bij zijn marktintroductie is de Juke, die tot 23 kilo lichter is dan voorheen, er vooralsnog alleen met een 117 pk 1.0 TCe, een geblazen driecilinder die gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak. Later volgen versies met een 1.3 TCe en op de internationale motorenlijst zet Nissan verder 1.5 dCi-diesels met 85 en 115 pk. Naast een reguliere handbak levert Nissan de Juke straks ook met een zeventraps automaat met dubbele koppeling én met een CVT-transmissie met geprogrammeerde verzetten (X-tronic). In een later stadium volgen geëlektrificeerde versies, zoals een Hybrid en een Plug-In Hybrid.

De nieuwe Juke is vanaf november in de Nederlandse showrooms te bewonderen. Alle officiële informatie wordt nog voor de IAA van Frankfurt vrijgegeven.