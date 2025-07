We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

De Nissan Micra is aan een geheel nieuw puur elektrisch hoofdstuk begonnen en dan kan cross-over-broer Nissan Juke niet achterblijven. Die pakt het zoals gebruikelijk nog nét even wat extravaganter aan.

Highlights Nissan Juke

Volledig elektrisch

Neef van Renault 4

Zo'n 400 km rijbereik

De Nissan Juke is al van begin af aan een bijzondere verschijning. Zeker de eerste Juke was met zijn afwijkende lijnenspel niet voor één gat te vangen, maar ook de huidige tweede generatie is lekker eigenzinnig. Daarvan wijkt Nissan straks bij de derde generatie niet ineens af. Integendeel, ook de aankomende Juke wordt een opmerkelijke verschijning. Onze illustrator heeft er op basis van een teaserfoto in elk geval iets speciaals van gemaakt en het lijkt erop dat hij best eens in de buurt van het ‘echte werk’ kan zitten. Alleen de achterkant is nog enigszins giswerk.

De nieuwe Juke heeft net als zijn voorgangers een vrij steil naar achteren oplopende raamlijn en zoals bij het huidige model zit de dagrijverlichting in een losse streep boven de daadwerkelijke koplampen. Daarmee zijn de grootste overeenkomsten in feite genoemd, want verder ziet het er vooral allemaal heel nieuw uit. De scherpe vouwen en hoeken in het koetswerk zijn geïnspireerd op de Nissan Hyper Punk Concept uit 2023. Die gold als een vrij extreme voorbode op de nieuwe Juke en mede daarop heeft onze illustrator de achterlichten gebaseerd.

Renault-techniek

Waar de Nissan Micra ondanks zijn eigen voor- en achterkant duidelijk op de Renault 5 is gebaseerd, verhult de Juke zijn afkomst wat beter. Als grote broer van de Micra is hij logischerwijs verwant aan de grotere broer van de R5, de Renault 4 dus. Dat geeft al een aardige indicatie van de afmetingen en techniek, al kan het zo zijn dat de Juke ook op dat gebied wat verder van zijn Renault-neef staat dan bij de Micra het geval is.

We rekenen als we kijken naar de Renault voorzichtig op een krap 4,2 meter lange cross-over, met een 120 pk sterke elektromotor die zijn stroom uit een 40-kWh accupakket haalt. Een stapje hoger staat een 150 pk sterke unit die aan een 52-kWh accu hangt. Met het eerste accupakket gaat het bijladen met 80 kW en zou je grofweg 300 km ver moeten kunnen komen, het tweede laat zich met 100 kW bijladen en levert een actieradius van pakweg 400 km op.

Nismo?

Het wordt spannend of Nissan nog een stapje verder gaat. Met de Ariya is het Nismo-label teruggekomen in Europa en mogelijk zit er voor de Juke eveneens een Nismo-variant in het vat. Die zou de aandrijflijn van de Alpine A290 kunnen lenen en met 220 pk vermogen aan de slag kunnen, maar goed, dan lopen we misschien wat té ver op de zaken vooruit. Eerst de reguliere Nissan Juke maar eens afwachten. Die komt in 2026.