Nieuwe Nissan Dayz gesnapt

Onze spionagefotograaf brengt het gros van zijn tijd liggend in de bosjes of gehurkt in de sneeuw door op locaties als Scandinavië, Death Valley of de Nürburgring. Kleine kans dus dat we een ingepakte kei-car tijdens testwerk betrappen, want die blijven veelal in Japan. Toch is het gelukt, en wel in het noordoosten van Spanje.

De eigenwijze, smalle en naar verhouding erg hoge hatchback met zijn kaarsrechte achterste op deze foto's lijkt een volledig nieuwe generatie van de Nissan Dayz te zijn.

De huidige generatie Dayz is stiekem helemaal geen Nissan. De kei-car is in feite een Mitsubishi eK Wagon die door Nissan van eigen logootjes is voorzien. Het is officieel nog niet bekend of deze nieuwe Dayz wederom is gebaseerd op de eK, maar er is ook geen aanleiding om te denken dat dit niet het geval is. De Dayz is een typische kei-car en dat betekent dat zowel het formaat als de aandrijflijn aan bepaalde eisen moet voldoen. De Dayz voldoet prima aan het kei-recept. Hij is 3,4 meter lang, 1,48 meter breed en 1,55 meter hoog. In de neus momenteel en 657 cc driecilinder die zo'n 50 pk en 62 Nm levert. Er is zelfs een turboversie die 64 pk en 93 Nm levert en leverbaar is met vierwielaandrijving. Opvallend gegeven: van de Dayz is net als van de Mitsubishi eK een nóg hogere versie leverbaar: de Dayz Roox. Deze is nog eens 7 centimeter hoger dan het origineel. Bij Mitsubishi heet die versie, het origineel dus, eK Space.

We verwachten de auto niet in Europa op de markt. Helaas.