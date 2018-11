Nieuwe neus en kont voor Mercedes-Benz E-klasse sedan

De neus die vrijdag op de E-klasse Coupé werd gespot, lijkt in grote lijnen ook op de E-klasse sedan en Estate een plekje te krijgen. Een lager geplaatste grille en wat afgeplatte koplampen moeten de auto’s een sportiever uiterlijk geven.

De wat traditionelere E-klasse komt zo wat dichter in de buurt bij de nieuwe CLS en A-klasse en dat laatste geldt nog sterker voor de kont van deze sedan. Daar maken de sterk afgeronde achterlichtunits plaats voor puntige exemplaren uit twee delen. Precies: zoals ook de A-klasse in zowel z’n vijf- als vierdeursvorm heeft. Ondergetekende is zo vrij geweest om z’n Paint-kunsten los te laten op de spionagebeelden in de hoop dat het resultaat (foto 6) iets meer duidelijkheid geeft over de vorm van de nieuwe achterlichten.

Door deze E-klasse is er ook meer te zeggen over welke kant het opgaat met de reeks sedans van Mercedes. De A-klasse lijkt niet alleen als blauwdruk te dienen voor de heftig gefacelifte E-klasse, maar ook voor de C-klasse. De geheel nieuwe opvolger van die auto werd vorige week eveneens voor het eerst gespot.

Daarmee ligt een S-klasse in deze stijl eveneens in de lijn der verwachtingen. De laatste S-klasse verscheen in 2013 en kreeg in 2017 een facelift, de huidige C-klasse verscheen in 2014 en werd eerder dit jaar bijgeslepen. De E-klasse is de meest recente van het sterk op elkaar lijkende drietal en verscheen in 2016.