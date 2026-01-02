Ga naar de inhoud
Nieuwe Mitsubishi Pajero lijkt binnenkort te komen

Mitsubishi brengt een eerbetoon aan historische avonturen en laat daarbij een nieuw model doorschemeren. Het gaat vrijwel zeker om de volgende Mitsubishi Pajero.

In een bijzondere video blikt Mitsubishi vanuit eigen land terug op (rally-)avonturen uit het verleden. Daarbij krijgen we diverse mooie actiebeelden te zien. Helemaal aan het einde verschijnt een auto die we nog niet kennen, in de schemering. Dat laatste is natuurlijk niet voor niets: het uiterlijk moet nog grotendeels onder de pet blijven. We herkennen echter de grote SUV van Mitsubishi die onlangs ook al in gecamoufleerde gedaante opdook in Europa.

Het gaat hierbij zo goed als zeker om een nieuwe generatie van de Mitsubishi Pajero. Een flinke terreinbeul die de strijd aanbindt met auto's als de Toyota Land Cruiser. Veel is nog onzeker, waaronder de beoogde markt. Dat de auto in Europa is gespot, betekent mogelijk dat Mitsubishi hem ook hier gaat aanbieden. In Nederland is de Pajero al heel wat jaren van de markt.

