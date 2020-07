Nieuwe Mitsubishi Outlander en Eclipse Cross aangekondigd

Mitsubishi werkt aan een opvolger van de Outlander. De volledig nieuwe generatie van die nieuwe SUV wordt begin volgend jaar op de Amerikaanse markt geïntroduceerd en dus zal de Europese versie zich in ieder geval niet later aandienen.

Een klein maar opvallend bericht van de Amerikaanse afdeling van Mitsubishi. Het merk belooft een lokaal modellenoffensief, maar dat klinkt voor ons Europeanen wellicht spannender dan het is.

Mitsubishi meldt namelijk trots dat het binnen nu en een jaar zijn volledige Amerikaanse line-up gaat vernieuwen. Het gros van het Mitsubishi-nieuws is hier allang geen nieuws meer. Zo kan de Amerikaanse consument in het eerste kwartaal van volgend jaar ook in de vernieuwde Space Star stappen zoals die sinds begin dit jaar in Nederland te koop is. Een verschil met de hier beschikbare versie: de Space Star heet in de Verenigde Staten Mirage en naast een hatchbackversie kun je er ook een 'Space Star Sedan' bestellen: de Mirage G4. Ander nieuws heeft betrekking op de Outlander Sport, de auto die wij als ASX kennen. Deze cross-over wordt vooral op uitrustingsniveau vernieuwd, tot zover weinig spannends.

Gelukkig is er ook voor de Europese en dus Nederlandse markt interessant nieuws. Zo meldt Mitsubishi dat het in het eerste kwartaal van volgend jaar een herziene versie van de Eclipse Cross presenteert. Die SUV draait mee sinds 2017 en kan puur wat leeftijd betreft wel een vernieuwingsronde gebruiken. Volgens Mitsubishi wordt het interieur vernieuwd en maakt de Eclipse Cross onder meer kennis met een nieuw infotainmentsysteem. Hoewel ook de achterkant wordt aangescherpt, vinden de meest ingrijpende wijzigingen volgens Mitsubishi aan de voorkant plaats. De snuit van de Eclipse Cross wordt overgoten met designelementen van Mitsubishi's nieuwe designtaal en dat brengt ons op een nog interessantere nieuwkomer: de Outlander.

Mitsubishi meldt namelijk dat het in het eerste kwartaal van volgend jaar een volledig nieuwe generatie van de Outlander presenteert. Die SUV wordt volgens de Amerikaanse afdeling van Mitsubishi "[...] groter, brutaler, stiller en beter uitgerust" dan elk ander model van het merk. Met de begin vorig jaar gepresenteerde Engelberg Tourer Concept gaf Mitsubishi al een indruk van zijn nieuwe designtaal en stiekem natuurlijk ook van de hagelnieuwe Outlander. De Outlander PHEV, de plug-inversie van de huidige Outlander, ondergaat dit jaar nog een grondige update in de Verenigde Staten, maar die vernieuwingsronde heeft in Europa al in 2018 plaatsgevonden.