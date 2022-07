Nieuwe Mitsubishi L200 op pad

Zo is het jaren stil rond Mitsubishi en zo komt het merk opeens met een hele reeks nieuwe modellen. Daar zit onder meer een volledig nieuwe L200 bij. Op deze spionagefoto's is die nieuwste incarnatie van Mitsubishi's pick-up voor het eerst te zien.

Mitsubishi besloot de in 2021 gepresenteerde nieuwe Outlander niet naar Europa te halen en daarmee leek het merk in Nederland langzaam maar zeker verder naar de achtergrond te verdwijnen. Mitsubishi biedt hier namelijk slechts de op leeftijd rakende Space Star en de Eclipse Cross aan. Maar er is goed nieuws. Mitsubishi komt met een op de Renault Clio gebaseerde nieuwe Colt en met een nieuwe ASX die volgens diezelfde filosofie een aangepaste Captur wordt. Daarnaast werkt Mitsubishi aan een volledig nieuwe generatie van de L200, zo bewijst deze nieuwe set spionagefoto's.

De huidige generatie L200 draait in de basis mee sinds 2015. Het model - elders in de wereld Triton of Strada geheten - ging in 2018 grondig onder het mes en kreeg destijds een nieuw uitgesproken front aangemeten waarmee de pick-up designtechnisch nog altijd prima in de pas loopt met auto's als de Eclipse Cross. Toch beginnen de jaren voor de auto te tellen en dus is het tijd voor een opvolger.

Wie het front van de huidige L200 te excentriek vindt wordt ongetwijfeld geen groot liefhebber van de nieuwe generatie van Mitsubishi's concurrent van auto's als de Volkswagen Amarok, Ford Ranger en Nissan Navara. Ook de nieuwe L200 lijkt namelijk weer een uitgesproken gezicht te krijgen met een brede muil en over twee lagen verdeelde verlichting. De nieuwe L200 wordt de eerste generatie van de pick-up die is ontwikkeld terwijl Mitsubishi deel uitmaakt van de Renault-Nissan-Mitsubishi Alliantie. Het valt dus niet uit te sluiten dat de nieuwe L200 technisch verwant wordt aan de volgende generatie Nissan Navara. Ook lijkt de nieuwe L200 de eerste generatie van Mitsubishi's werkpaard te worden die over geëlektrificeerde aandrijflijnen komt te beschikken. Met name in Europa zou een plug-in hybride variant geen gek idee zijn.

De huidige Mitsubishi L200 had in de vorm van de kortstondig ook in Nederland geleverde Fiat Fullback (foto 7) en de hier niet geleverde RAM 1200 (foto 8) nog twee technische tweelingbroertjes. Zowel de 1200 als de Fullback is niet meer in productie.