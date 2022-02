Nieuwe Mini Electric in de frisse buitenlucht

Het in 2000 als modern merk herboren Mini staat aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk. Daarin kunnen we rekenen op meer elektrische aandrijving, een iets ander modellengamma en bovendien lijkt er een heuse MPV in de pijplijn te zitten. Eerder gingen we al uitgebreid in op die grootse plannen. Wie bang is dat Mini afscheid neemt van zijn populaire kleinste telg, hoeft niet te vrezen. Er komt gewoon weer een nieuwe driedeurs Mini aan. Het eerste levensteken daarvan kregen we in november.

Nu stuurt Mini opnieuw die Mini Electric de deur uit en daarbij schuwt het nog altijd pottenkijkers, getuige de flinke camouflagejas die het kleintje aan heeft. Eigenlijk redelijk overbodig, aangezien in China al een volledig ongecamoufleerd exemplaar is opgedoken. Daarop konden we al zien dat, niet geheel verrassend, de basis van het uiterlijk heel herkenbaar blijft. Toch zitten er enkele opvallende veranderingen aan te komen. Zo krijgen de achterlichten een heel andere, meer driehoekige vorm. Ook de grille krijgt een ander aangezicht, want die telt voortaan acht hoeken.

Zoals op deze nieuwe spyshots duidelijk te zien is, veranderen bovendien de proporties van de Mini. Althans, in ieder geval optisch. De koplampen lijken een slag groter te worden en daardoor oogt de rest van de neus juist iets kleiner. Ook loopt de raampartij richting de achterkant wat meer naar binnen toe en daardoor krijgt de Mini wat meer 'heupjes' dan nu het geval is.

Hoewel we hier opnieuw de elektrisch aangedreven Mini zien, mogen we ook weer rekenen op versie met een brandstofmotor. Benzinemotoren zijn er dan zeker bij, diesels gaan misschien wel aan onze neus voorbij. Dat wil zeggen: de kans bestaat dat Mini die nog wel levert, maar dan voor andere markten. Wat minder zeker is, is of de vijfdeurs en de Clubman ook weer van de partij zijn. Vooralsnog is daar geen levensteken van geweest. Logischerwijs is de Cabrio er op den duur wel weer bij. We verwachten de onthulling van de nieuwe Mini op zijn vroegst in de eerste helft van dit jaar.