'Nieuwe Mini Countryman wordt sterkste Mini ooit'

Er hangt een hoop vernieuwing in de lucht bij Mini. Behalve een nieuwe generatie van de driedeurs zit er onder meer ook weer een nieuwe Countryman in het vat. Het Britse Autocar heeft begrepen dat die Countryman zijn basis zal delen met de reeds onthulde tweede generatie BMW 2-serie Active Tourer. Geen grote verrassing, aangezien de huidige Countryman ook al een technische verwante was van de vorige 2-serie AT. Interessant dus om een blik op de van de nieuwe 2-serie Active Tourer bekende aandrijflijnen te werpen. De meest potente daarvan komt volgens Autocar ook naar de nieuwe Countryman.

We hebben het dan over de plug-in hybride aandrijflijn van de 230e xDrive, die maar liefst 326 pk vermogen in de schaal legt. Daarin werkt een 150 pk sterke 1.5 driecilinder samen met een 177 pk sterke elektromotor. Zoals de aanduiding xDrive al aangeeft, gaan de krachten naar alle vier de wielen. Bij de 2-serie AT is een 14,9 kWh groot accupakket aanwezig, waarmee een volledig elektrisch rijbereik van 80 km mogelijk is. Of dat voor de nieuwe Countryman ook opgaat, is natuurlijk nog maar afwachten. In ieder geval zijn het veelbelovende cijfers.

Met 326 pk zou het de sterkste productie-Mini ooit zijn. Dat betekent overigens niet dat de Countryman het altijd met zoveel kracht doet, want de 2-serie AT heeft ook nog de mildere 245 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn en uiteraard versies waarbij de 1.5 benzinemotor het alleen doet. Zo heb je een 136 pk sterke 1.5 en drie mild-hybride versies die achtereenvolgens 156 pk en 170 pk leveren, maar ook nog een 204 pk sterke mild-hybride 2.0 viercilinder. Voor dieselaars is er een 150 pk sterke 2.0, al is het nog de vraag of Mini in ons land nog een dieselversie zal leveren. Overigens zit er ook een volledig elektrische versie in het vat, net zoals bij de aankomende BMW X1 die op dezelfde basis staat.