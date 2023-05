Nieuwe Mini Countryman en Cooper belicht

Mini is al even druk in de weer met het opwarmen van de gemoederen voor de komst van de Cooper. De Cooper wordt de opvolger van de huidige drie- en vijfdeurs hatchbacks van het merk. De driedeursversie krijgt ook weer een volledig elektrische variant, een auto waar we zelfs al de eerste kilometers mee hebben kunnen maken. Ook staat er een volledig nieuwe en vooral grotere opvolger van de Countryman in de startblokken. De nieuwe Mini Cooper én de nieuwe Countryman worden op een set nieuwe foto's getoond.

Mini overlaadt zijn nieuwe modellen met een nieuwe designtaal die het 'Charismatic Simplicity' noemt. Het parkeert een ingepakte nieuwe Countryman naast een nog volledig met camouflagestickers beplakte nieuwe Cooper én toont foto's van een nieuw stuurwiel, nieuwe lichtmetalen wielen en nieuwe stoelbekleding. Daarnaast geeft Mini hoog op van de duurzame materialen die het in zijn modellen verwerkt. Zowel de Countryman als Cooper krijgt een groot rond digitaal instrumentarium dat zich centraal in het dashboard bevindt. Het scherm krijgt een diameter van 24 centimeter. Het is een OLED-scherm dat volgens het merk ook als instrumentarium fungeert. Of dat betekent dat er achter het stuurwiel niet ook een klein scherm komt, is nog maar de vraag. Opvallend is dat het daadwerkelijke display rond is en dat er dus niet een rechthoekig scherm in een rond paneel is geplaatst.

Helaas voor Mini doken onlangs niet alleen de eerste foto's op van de nieuwe Cooper zonder plakkers, ook de nieuwe Mini Countryman reed zich zonder enige vorm van camouflagewerk kort geleden in de kijker. Net als van de driedeurs Cooper komt er ook van de Countryman een versie met een elektrische aandrijflijn. Een elektrische versie van de vijfdeurs Cooper komt er niet. Die versie zou de altijd elektrische Aceman die over enkele jaren verschijnt in de wielen rijden.