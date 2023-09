Nieuwe Mini Cooper: ruim 400 kilometer elektrisch in retro-EV

In een vloeiende beweging trekt Mini niet alleen doek van de volledig nieuwe Countryman, maar ook van de nieuwe Cooper! Cooper is de nieuwe modelnaam voor de drie- en vijfdeurs hatchbacks van het model, al schotelt Mini ons vooralsnog alleen de elektrische driedeurs voor.

Highlights Mini Cooper

Herkenbaar, toch volledig anders

Meer minimalistisch

Als elektrische Cooper E en Cooper SE

Tot ruim 400 kilometer bereik

Benzineversies en vijfdeurs Cooper volgen later

Mini is enorm aan het vernieuwen. Vandaag maken we kennis met de splinternieuwe derde generatie Countryman die er voor het eerst ook met elektrische aandrijflijnen is en ook de drie- en vijfdeurs hatchbacks worden compleet vernieuwd. In dit artikel belichten we de nieuwe Mini Cooper. Dat is de auto die de huidige drie- en vijfdeurs Hatchback van het merk gaat vervangen. De Mini Cooper komt als drie- én weer als vijfdeurs. De vijfdeurs krijgt voor zover bekend géén elektrische aandrijflijnen, daar heeft Mini immers de eind 2024 op de markt te brengen compacte cross-over Aceman voor bedacht. De driedeurs Mini Cooper krijgt zowel verbrandingsmotoren als elektrische aandrijflijnen. De versies met benzinemotoren volgen over enkele maanden. Wel dient Mini nu deze volledig nieuwe elektrische driedeurs Cooper op.

Eerlijk is eerlijk: het is totaal geen verrassing meer hoe de elektrische driedeurs Mini eruitziet. Al in april dit jaar konden we je de elektrische driedeurs Cooper volledig zonder camouflagemateriaal laten zien.

Design

De Mini Cooper is direct als Mini te herkennen. Zo heeft de Cooper net als zijn voorganger achter glas verborgen B-stijlen en ook de vorm van de raampartij en de wijze waarop het dak ‘opgelegd’ is zijn allemaal bekende Mini-details. Toch verandert er een boel, vooral aan de achterkant. Daar heeft de Mini Cooper namelijk min of meer driehoekige achterlichten die met een zwarte strook waarin de modelnaam staat uitgeschreven optisch aan elkaar zijn geknoopt. De driehoekvorm doet – net als de invulling van de achterlichten van de uitgaande Mini Hatcback – denken aan de Union Jack. Ditmaal valt er voor de lichsignatuur in de achterlichten te kiezen uit diverse ‘lichtmodi’. De laadaansluiting vind je boven de achterste wielkast.

Meer opvallende nieuwigheden: de achterruit ligt een stuk vlakker en de achterspoiler boven de achterruit is langer gemaakt om dat enigszins te verbloemen. De achterste zijruiten zijn overigens ook een stuk langer geworden. De Mini Cooper heeft in de portieren verzonken deurgrepen en de ronde zijspiegels hebben het veld moeten ruimen voor hoekiger gevormde exemplaren. Opnieuw heeft Mini’s hatchback ronde led-koplampen, al zijn ze op de Cooper aanzienlijk groter. Optioneel biedt Mini de mogelijkheid om uit drie instelbare lichtsignaturen voor de led-dagrijverlichting te kiezen.

Met zijn grote ronde kijkers en de smallere, hogere grille tuurt de nieuwe Cooper enigszins verbaasd de wereld in. De korte overhangen aan voor- en achterzijde zijn uiteraard gebleven, dat zijn designelementen die Mini natuurlijk niet overboord kan gooien. Wat overigens wel verdwijnt: de kunststof wielkastranden. Het gladgetrokken nieuwe uiterlijk van de Cooper levert de auto een cW-waarde op van 0,28. Net als diverse andere autofabrikanten – waaronder Opel – doet ook Mini chroomwerk in de ban. In plaats daarvan past het de kleur Vibrant Silver toe als accentkleur.

Interieur

Mini levert de Cooper straks in vier uiterlijke uitvoeringen. Trims, noemt Mini ze. De Essential is zoals zijn naam weggeeft de meest eenvoudige uitdossing. Hij komt ook als Classic, als Flavoured en als sportieve John Cooper Works. Ga je voor de Flavoured, dan kun je het dak in een combinatie van drie verschillende kleuren laten uitvoeren. Vrolijk. Elke ‘Trim’ gaat hand in hand met specifiek interieurdetails, al valt er genoeg te personaliseren.

Over het interieur gesproken: ook dat is totaal nieuw maar toch herkenbaar. Centraal in het dashboard vind je opnieuw een rond element, maar ditmaal is het infotainmentscherm dat daar is geplaatst zelf daadwerkelijk rond in plaats van rechthoekig. Het OLED-scherm heeft een diameter van 24 centimeter en doet in feite ook dienst als instrumentarium. De software – Mini Operating System 9 – kent de thema’s Core, Green en Go-Kart. Optioneel krijg je onder het display een projector dat het dashboard onderdompelt in diverse kleurschema’s en -patronen. De Mini-kenmerkende tuimelschakelaars zijn ook in de Cooper weer van de partij. Er zit geen display achter het stuurwiel. Wel geeft Mini de Cooper een head-updisplay. Wie ‘Hey Mini’ zegt, kan in de Cooper gezellig babbelen een digitale Personal Assistent babbelen. Die digitale assistent kan bepaalde functies in de auto regelen, maar ook informatie over bijvoorbeeld het weer of de nabijheid van een koffietent geven.

Afmetingen en techniek

De nieuwe Mini Cooper heeft een langere wielbasis dan de uitgaande Mini Hatchback. Dat levert volgens Mini niet alleen meer beenruimte op achterin, maar ook een grotere bagageruimte. Hij slokt 200 liter meer op dan voorheen. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 800 liter aan spul meezeulen.

De elektrische Mini Cooper komt als Cooper E en als Cooper SE. De Mini Cooper E heeft een 184 pk en 290 Nm sterke elektromotor. In de bodem zit een 40,7 kWh accu, goed voor een bereik van 305 kilometer. In 7,3 seconden bereikt deze versie een snelheid van 100 km/h. Snelladen kan tot 75 kW.

Voor meer pit zorgt de Mini Cooper SE. Die heeft een 218 pk en 330 Nm krachtig elektrohart die de hatchback in 6,7 seconden naar de 100 km/h katapulteert. De Cooper SE heeft een 54,2 kWh accu, goed voor een bereik van tot 402 kilometer. De Cooper SE is niet alleen sneller dan de Cooper E, hij kan ook sneller laden. Het maximale laadvermogen bedraagt namelijk 95 kW.

Mini Cooper en Nederland

Mini slingert de productie van de nieuwe Cooper in november dit jaar aan, dan moeten de eerste exemplaren de fabriek van BMW in Leipzig verlaten. Vanaf 2030 levert Mini enkel nog volledig elektrische modellen.