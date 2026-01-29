Het marktaandeel van de luxe F-segment limousine is de afgelopen tien jaar flink gekrompen. Kleine spelers als Jaguar en Maserati zijn gestopt of bijna gestopt in dit segment, en BMW en Audi doen al lang niet meer de aantallen van de 7-serie en A8 die men vroeger wist te slijten. Maar de grondlegger van de luxe topsedan blijft natuurlijk Mercedes met zijn S-klasse. De huidige generatie kreeg een flinke facelift en bij bezichtiging wordt duidelijk dat de auto nog altijd flink afstand neemt van welke directe concurrent dan ook.

Zorgen over de krimp van het segment maakt Mercedes zich niet. "Natuurlijk zien we dat luxe SUV’s in deze klasse steeds vaker de voorkeur krijgen, maar de S-klasse blijft nog altijd een model dat een eigen aura heeft. De vraag is meer dan genoeg. En daarbij: met de Mercedes GLS en luxe ‘busjes’ hebben we genoeg ander aanbod in eigen huis voor mensen die iets groters of hogers willen.”

(Bijna) geen V12 meer

Het merk spreekt zelf van de grootste facelift op een S-klasse ooit, 50 procent van de onderdelen is nieuw of “nieuw ontworpen”. De koets bleef desalniettemin ongewijzigd, maar kreeg wel, zoals het hoort, een nieuwe neus. De al niet kleine grille werd nog eens 50 procent groter en de verlichting kreeg de nieuwe stijl-met-sterren zoals we die kennen van onder meer de E-klasse. Daarnaast is de bekende ster op de motorkap nu - als de lokale regels dit toestaan - verlicht, net als de rand om de grille. Onder de motorkap vinden we een flink vernieuwde V8 biturbo met elektrosteun voor de S580. Deze heeft nu 537 pk aan vermogen. Opvallend genoeg ging hij van crossplane naar flatplane ontsteking, vooral omdat dit de Duitsers meer ruimte biedt om niet alleen aan de huidige maar ook aan toekomstige emissie-eisen te voldoen.

De instapper S450 krijgt de bekende zes-in-lijn mild hybride met 450 pk. De S580e wordt een plug-in hybride met zes-in-lijn en een sterke elektromotor. Met 585 pk krijgt deze méér vermogen dan de V8 terwijl hij, zeker in Nederland, flink goedkoper wordt. De accu heeft 25 kWh en je komt er op papier 100 elektrische kilometer ver mee. En ja, er komen fijne diesels, maar de vraag is of die in Nederland verkocht of zelfs überhaupt geleverd gaan worden. Een V12 is er niet meer. Of toch wel met een uitzondering: de S680 Guard is zo zwaar en gelimiteerd dat er wat soepelere eisen zijn voor de uitstoot. Hierdoor krijgt deze nog altijd de bekende V12 biturbo-motor met meer dan 600 pk.

Een andere verbetering is de geüpdatete luchtvering (met optioneel de E-Body control die de koets stabieler houdt in bochten) die nu een functie voor ‘intelligente demping’ heeft. Daarbij wordt gebruikgemaakt van data die is verzameld door andere Mercedes-modellen. Dit om kuilen of andere oneffenheden in de weg te voorspellen en de demping daarop aan te passen via een Car-to-X systeem. Wel is het zo dat de data hiervoor moet worden verzameld door vergelijkbare modellen met dit systeem, zoals de nieuwe GLC. Maar dat zijn er nog niet zoveel. Hoe langer je de auto hebt, hoe beter het systeem zou moeten worden.

Warme gordels voor de Mercedes S-klasse

Aan de binnenkant is er een leuke primeur in de vorm van verwarmbare gordels. Niet alleen lekker warm, maar volgens Mercedes ook veilig omdat veel mensen hun dikke winterjas aan houden in de auto, wat de gordelwerking vermindert. Toeleverancier ZF kondigde deze innovatie onlangs aan waarbij saillant genoeg vooral werd gedacht aan elekrische auto’s, omdat oppervlakteverwarming daar stukken efficiënter is dan de ruimte verwarmen. Toch debuteert het systeem nu in de nieuwe S-klasse. Opvallend genoeg alleen voor de inzittenden voorin!

Wat meer in het oog springt is het nieuwe MBUX-infotainmentsysteem, wat hetzelfde nieuwe MBOS heeft van de net gelanceerde Mercedes CLA. Een supercomputer houdt de S constant verbonden met de cloud, zodat de auto continue up-to-date is. Meerdere AI-modellen van onder meer Gemini en ChatGPT vormen de basis voor het spraaksysteem My Mercedes, dat zo op elke vraag een feitelijk juist antwoord kan geven.

Globaal is 90(!) procent van de S-klasses een verlengde variant, die 11 centimeter langer is dan de ‘standaard’-S-klasse. Uiteraard kun je het qua luxe zo gek maken als je zelf wenst, met een loungestoel achterin die bijna plat kan, koelkastjes aan boord en geweldige audio van Burmester. Verder kun je nu vanaf elke plek Teams- of Zoom-meetings houden inclusief beeld zodat remote werken een nieuwe betekenis krijgt. Een elektrisch luchtfilter houdt zelf virusdeeltjes buiten en nieuwe Bluetooth-afstandsbediening maakt het mogelijk dat je niet als een armoedzaaier naar het scherm voor je hoeft te reiken ...

Voorziet de standaardfolder niet in je wensen dan kun je terecht bij Mercedes Manufactur voor extreme personalisatie van buiten- en binnenkant, want een S-klasse rijden is natuurlijk niet voor de massa. En is zelfs dat niet bijzonder genoeg? Even wachten op de gefacelifte Maybach en AMG-versies, die zonder twijfel in een later stadium volgen.

Een nieuwe S-klasse te duur? Kijk dan bij onze uitgebreide voorraad occasions of een gebruikt model wellicht wél tot de mogelijkheden behoort!