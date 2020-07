Nieuwe Mercedes-Benz S-klasse duikt weer op

De huidige Mercedes-Benz S-klasse (W222) wordt binnenkort afgelost na pakweg zeven jaar trouwe dienst. De volgende generatie staat in de startblokken en is al meermaals (semi-)gecamoufleerd opgedoken. Eén keer zelfs al grotendeels zonder uitgebreid plakkerwerk. Zoals we dat gewend zijn, gaat Mercedes vooral voor een grondige evolutie van het bekende recept. De koplampen worden wat platter en scherper van vorm en vooral aan de achterzijde wordt duidelijk dat de S-klasse wel degelijk helemaal nieuw is. Hoewel het op deze foto's niet in één oogopslag te zien is, is bekend dat de units aan de achterzijde breed en laag van vorm zijn, zoals we dat ook kennen van de gefacelifte E-klasse. Dat geeft de auto een herkenbare aanblik, maar wel eentje die duidelijk anders is dan bij de huidige S.

De hier in het Duitse Briedern gefotografeerde S-klasse was volgens AutoWeek-lezer Bert Jan Harsmolle ook vanbinnen nog flink ingepakt. Hoe het er daar uit komt te zien, is echter ook al wel bekend. De S-klasse krijgt een zeer minimalistisch vormgegeven dashboard en middentunnel en vrijwel alle bediening vindt plaats op een centraal geplaatst enorm touchscreen. Daarop is de nieuwste generatie van Mercedes' MBUX-systeem werkzaam. Onlangs deed Mercedes al uit de doeken wat we daar allemaal van kunnen verwachten.

Uiteraard beschikt de nieuwe S-klasse ook over de laatste technieken qua autonoom rijden en zal er een breed scala motoriseringen beschikbaar worden. Voor de liefhebbers van elektrisch rijden lijken plug-in hybriden voorlopig nog even de enige optie. Een volledig elektrische 'S-klasse' komt op den duur in de vorm van de EQS. Een volledig nieuw puur als EV ontwikkeld model met een verwachte actieradius van zo'n 600 tot misschien wel 700 kilometer. Wie het liever bij benzinegeweld houdt, kan bij de nieuwe S-klasse ook nog steeds een V12 aanvinken op de bestellijst.