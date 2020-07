Nieuwe Mercedes-Benz S-klasse bijna geheel te zien

De volgende generatie van de Mercedes-Benz S-klasse komt in september in de spotlights te staan bij de officiële onthulling. Toch is de nieuwe toplimousine nu al grotendeels te zien dankzij onze oplettende spionagefotograaf.

Er gaat inmiddels bijna geen week meer voorbij of de nieuwe Mercedes-Benz S-klasse duikt ergens testend op. Eerder deze week konden we de auto van dichtbij bekijken dankzij een oplettende AutoWeek-lezer, nu is er echter nóg meer van de auto te zien. Mercedes-Benz ziet weinig noodzaak meer om de auto helemaal in te pakken met camouflagemateriaal.

Zoals duidelijk te zien is, blijft de S-klasse grotendeels trouw aan de lijnen die we kennen van het huidige type. De neus en kont van de nieuwe S-klasse vertonen de grootste veranderingen. Het front wordt een stukje scherper van vorm met iets plattere koplampen aan weerskanten van de nog altijd behoorlijk forse grille. Aan de achterkant verhult de laag plakkers achterlichten die behoorlijk anders zijn dan voorheen. Wie de achterzijde van de gefacelifte E-klasse voor de geest haalt, krijgt een goed idee van hoe het eruit komt te zien. Bredere en plattere achterlichten die voortaan ook weer doorlopen op de achterklep, trekken de nieuwe S in lijn met het gros van het bestaande modellengamma.

Het interieur blijft nog altijd goed verborgen onder een aantal donkere matten, al is daarvan ook al globaal bekend hoe het eruit gaat zien. Mercedes toonde onlangs haar vernieuwde MBUX-systeem in een capsule met daarin een interieur dat in grote lijnen overgeheveld wordt naar de S-klasse. Het wordt een strak en behoorlijk minimalistisch geheel. In het midden plaatst Mercedes een enorm touchscreen, waarop het gros van de bediening plaatsvindt. Volgens Das Haus heeft de nieuwe S maar liefst 27 knoppen minder dan voorheen. Wie de S dik aankleedt, heeft een hele reeks schermen in de auto zitten: drie achterin en (inclusief het instrumentarium) twee voorin.

Zoals gewoonlijk komt de S-klasse er met zescilinders, al is een plug-in hybride aandrijflijn met een viercilinder als basis ook niet ondenkbaar. Helemaal bovenin het luxeaanbod staat de S600 op de planning, die krijgt weer een V12 in het vooronder. De AMG-versie, de S63, krijgt waarschijnlijk nog een keer de 4.0 biturbo V8 toebedeeld, daarbij is het ook niet uitgesloten dat AMG de krachtbron aan elektrische ondersteuning helpt. Een volledig elektrisch alternatief voor de S-klasse komt een jaar later in de vorm van de EQS. Uiteraard wordt de S-klasse ook weer volgehangen met de laatste innovaties op het gebied van autonome technologie. Verwacht een auto die grotendeels de taken van de bestuurder uit handen kan nemen. Dit zal ongetwijfeld niet de laatste keer zijn dat we de nieuwe S zien vóór zijn onthulling. In september is het eindelijk echt zover.