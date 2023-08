In juni kon AutoWeek, voordat Mercedes-Benz er zelf ruchtbaarheid aan gaf, al melden wat de subtiel vernieuwde GLS als 450 en 450d moet kosten. Net als eerder komt er ook weer een 580-versie én niet alleen een machtige AMG-variant, maar ook een opulente versie die aan het Maybach-label wordt gehangen. Ook van die drie versies kan AutoWeek je, voordat Mercedes-Benz er zelf iets over zegt, de prijzen melden.

We beginnen met de minst heftige versie van het nieuwe drietal, al moet je daar zeker niet te weinig van verwachten. We hebben het namelijk over de GLS 580 4Matic. Die heeft voortaan een 517 pk en 730 Nm sterke 4.0-V8, die dankzij mild-hybride hulp tijdelijk over 22 pk extra beschikt. Dat vermogen helpt de GLS 580 4Matic en 2.640 kilo zware in 4,9 tellen aan een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 250 km/h. De Mercedes-Benz GLS 580 4Matic is altijd uitgevoerd als AMG Line en kost €216.748.

Twee uitersten

Boven aan de GLS-top staan twee varianten. De eerste is meer op sportiviteit gericht en is dan ook de Mercedes-AMG GLS 63 4Matic. Ook daarin ligt een 4.0-V8, maar dan wel een 612 pk sterke versie die net als de achtcilinder in de GLS 580 op 22 pk mild-hybride ondersteuning kan rekenen. De 2.700 kilo wegende Mercedes-AMG GLS 63 4Matic ramt in 4,2 tellen vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h en heeft een topsnelheid van 280 km/h. Je bent er minimaal €271.049 voor kwijt.

Aan de andere kant van het hoogst haalbare GLS-spectrum staat de Mercedes-Maybach GLS 600. Deze met afstand meest luxueuze variant van de GLS heeft – je raadt het al – ook een 4.0-V8. In de Maybach GLS 600 levert die machine 557 pk (+22 pk), voldoende om de met glimmers afgeladen en 2.815 kilo zware kolos in 4,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h te katapulteren. Deze uitvoering kost minimaal €280.660.

Het GLS-avontuur begint overigens vanaf €158.626 met de GLS 450 4Matic.