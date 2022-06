Nieuwe Mercedes-Benz GLC: altijd hybride, tot 120 kilometer elektrisch

Mercedes-Benz heeft een geheel nieuwe generatie van misschien wel zijn belangrijkste SUV gepresenteerd. We hebben het dan niet over de GLB of GLE, maar over de auto die zich tussen die twee modellen bevindt: de GLC. De nieuwe Mercedes-Benz GLC komt ook weer met plug-in hybride aandrijflijnen beschikbaar, maar die versies kunnen wel aanzienlijk langer elektrisch rijden dan de stekkerversies van het uitgaande model.

Highlights

Langer, lager en ruimer

Mild-hybride en plug-in hybride

Tot 120 kilometer elektrisch

De GLC is al twee jaar op rij het best verkochte model van Mercedes-Benz. De uitgaande GLC verscheen in 2015 ten tonele en vindt opvolging in een model dat vooral een bekende maar daardoor niet minder interessante weg bewandelt.

Groter, ruimer

Net als de GLC die je nu nog in de showrooms van Mercedes-Benz vindt, deelt ook de nieuwe tweede generatie GLC zijn techniek weer met de C-klasse, al heeft Mercedes-Benz voor de nieuwe GLC natuurlijk gegraaid uit het technisch magazijn van de actuele C. Mercedes' nieuwe concurrent van auto's als de BMW X3, Lexus NX en Audi Q5 is met zijn lengte van 4,72 meter zo'n 6 centimeter langer dan het uitgaande model en is daarnaast 4 mm lager. Formaattechnisch neemt de nieuwe GLC meer afstand tot de lager gepositioneerde GLB, een auto die slechts 3 centimeter korter was dan de uitgaande GLC. Het lengteverschil neemt nu toe tot 9 centimeter. Een zevenzitsversie heeft de nieuwe GLC in tegenstelling tot die GLB overigens wederom niet.

Die grotere wagenlengte maar kleinere hoogte levert de auto een meer gestrekt silhouet op. De wielbasis van de GLC groeit met 1,5 centimeter tot 2,89 meter. Dat betekent dat de totale lengte van de auto ten opzichte van de bekende GLC meer is toegenomen dan de wielbasis, met als gevolg dat de overhangen aan de voor- en achterkant met achtereenvolgens 1,5 en 3 centimeter zijn gegroeid.

Die grotere overhang aan de achterzijde levert de GLC volgens Mercedes-Benz een grotere bagageruimte op. De nieuwe GLC slokt 600 liter op, 50 liter meer dan het huidige model. Daarnaast profiteren de inzittenden achterin van enkele millimeters meer leefruimte, al moeten de bestuurder en de bijrijder het met zo'n 1,5 centimeter minder hoofdruimte doen.

Design

Mogelijk zakt de toekijker niet van zijn stoel van verbazing bij het zien van het exterieur van deze tweede generatie GLC. Niets ten nadele van de Mercedes-ontwerpers, maar net als bij de nieuwe C-klasse heeft Mercedes-Benz het GLC-design simpelweg netjes naar het heden vertaald. De nieuwe GLC heeft plattere koplampen met uitlopertjes die doorlopen tot aan de grille, een nieuw designgeintje. Tussen de koplampen zit een met name hogere grille waarvan de vorm verschilt op basis van de uitvoering. Zo hebben de versies met AMG-pakket een grille die met een beetje fantasie de omgekeerde versie is van de smaken zonder AMG-optiek. Meer dan voorheen lijkt de invulling van de achterzijde van de GLC op die van de C-klasse Estate, al betekent dat zeker niet dat de GLC exact dezelfde bilpartij heeft. De kunststof strip tussen de achterlichten zorgt daarnaast voor enige visuele gelijkenis met de achterkant van grote broer GLE.

Wat ook voldoet aan de verwachtingen is het interieur van de GLC. Het dashboard lijkt net als dat van zijn voorganger namelijk weer als twee druppels water op dat van de C-klasse. Ook in de GLC zien we een 12,3-inch digitaal instrumentarium achter het stuurwiel en een 11,9-inch metend infotainmentdisplay dat vrijwel de volledige middenconsole vult en waarop het nieuwe MBUX-systeem draait. Boven het scherm zitten - net als in de C-klasse - drie ronde uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem. Onder het scherm vinden we een reeks sneltoetsen om direct naar bepaalde afdelingen van de digitale GLC-bediening te gaan.

Altijd hybride

De nieuwe Mercedes-Benz GLC komt alleen beschikbaar met geëlektrificeerde aandrijflijnen, maar daar vallen natuurlijk ook motoren met 48v mild-hybride techniek onder. Mercedes-Benz heeft voor de internationale marktintroductie zes aandrijflijnen in de aanbieding. Daarvan zijn er twee mild-hybride benzinemotoren, één een mild-hybride diesel en drie een plug-in hybride waarvan één met dieselmotor.

De voorlopige basismotorisering is de 204 pk en 320 Nm sterke 2.0 die in de GLC 200 ligt. Een stap daarboven staat een 258 pk en 400 Nm sterke variant van dezelfde 2.0 die Mercedes-Benz in de GLC 300 lepelt. De enige conventionele dieselmotor is vooralsnog die van de GLC 220d met 194 pk en 440 Nm sterke 2.0 viercilinder. Deze drie mild-hybride machines krijgen allen bijval van een 23 pk en 200 Nm sterke starter-generator. Ongeacht de gekozen motorversie heeft de GLC een negentraps automaat en 4Matic-vierwielaandrijving.

Uiteraard profiteert de GLC van de mogelijkheden die zijn nieuwe platform hem biedt. Zo is onder meer een mee- en tegensturende achteras beschikbaar evenals luchtvering en een uitgebreide reeks nieuwe passieve en actieve veiligheidssystemen. Daar zit ook een systeem bij dat laat zien wat zich direct voor de bestuurder afspeelt door de motorkap virtueel transparant te maken. Wie het Offroad Engineering Package bestelt, kan de bodemvrijheid met 2 centimeter vergroten. De GLC met die pakket heeft daarbij extra beschermplaten onder de auto. De GLC met AMG Line-extraatjes heeft op zijn beurt een sportonderstel.

Plug-in hybride: tot 120 kilometer elektrisch

Net als de vorige GLC wordt ook de nieuwste incarnatie van de SUV leverbaar met plug-in hybride aandrijflijnen. Die zijn echter een stuk capabeler dan de stekkerversies van het uitgaande model. Die hadden elk een 13,5 kWh accu, goed voor een elektrisch bereik van zo'n 45 kilometer. Alle plug-in hybride varianten van de nieuwe GLC hebben een 31,2 kWh accu, een 136 pk en 440 Nm sterke elektromotor en kunnen tot een snelheid van 140 km/h elektrisch rijden. Een 11 kW 3-fase-boordlader is standaard.

De meest bescheiden plug-in hybride is de GLC 300e. Deze heeft een 204 pk en 320 Nm sterke 2.0 die deze versie een systeemvermogen van 313 pk en 550 Nm opleveren. Daarboven staat de GLC 400e met een 252 pk en 400 Nm sterke 2.0 die het systeemvermogen op 381 pk en 650 Nm brengt. Zowel de GLC 400e als GLC 300e komen - afhankelijk van onder meer de gekozen wielmaat - 104 tot 120 kilometer ver met een volle accu. De GLC 400e is tot de komst van de eerste AMG-versies ook direct de snelste GLC. In 5,6 seconden schiet hij naar een snelheid van 100 km/h. Mercedes-Benz levert ook een plug-in met dieselmotor. Die GLC 300de heeft een 200 pk en 440 Nm sterke 2.0 zelfontbrander onder de kap die samen met de elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 333 pk en 750 Nm. De GLC 300de komt 102 tot 117 kilometer ver op enkel elektrokracht. Een elektrische GLC komt er niet, daar heeft Mercedes-Benz een nieuwe EQC voor in ontwikkeling.

GLC Coupé en AMG

Komt er ook weer een GLC Coupé? Dat is nog even de vraag. SUV's met een sterker aflopende daklijn vliegen je in het huidige autolandschap spreekwoordelijk om de oren, dus heel gek zou dat niet zijn. Anderzijds heeft Mercedes-Benz ook aangegeven het aantal modelvarianten terug te willen dringen. Wel staat vast dat er spectaculaire AMG-versies verschijnen. Reken in ieder geval op een 408 pk sterke GLC 43 AMG met een 2.0 viercilinder in plaats van een 3.0 V6 zoals de 43 AMG-variant van de vorige GLC. Waarschijnlijk krijgt elke AMG-versie van de GLC een viercilinder, net zoals bij de C-klasse dus. Boven de 43 AMG komt een nieuwe 63-variant die zomaar eens ruim 650 pk sterk kan worden.

Nederlandse prijzen zijn er nog niet.