Nieuwe Mercedes-Benz GLB klaar voor debuut

Lang hoef je niet meer op de nieuwe Mercedes-Benz GLB te wachten. Voor wie echt ongeduldig is, zijn er nieuwe foto's waarop de nieuwe SUV beter dan ooit te zien is.

Op 8 december presenteert Mercedes-Benz een volledig nieuwe generatie van de GLB. Die vervangt niet alleen de reguliere GLB, maar ook de elektrische EQB. Net zoals de nieuwe CLA er als mild-hybride en als elektrische 'CLA met EQ-Technologie' is, krijgt ook de nieuwe GLB een volledig elektrische variant die zoiets als 'GLB met EQ-Technologie' gaat heten. De nieuwe Mercedes-Benz GLB is al meermaals in testkostuum opgedoken, al zagen we de nieuwe SUV niet eerder zo goed als nu.

De nieuwe Mercedes-Benz GLB behoudt in grote lijnen de basisvorm van het origineel. Dat betekent dat ook de nieuwe GLB relatief hoekig voor de dag komt, hoewel Mercedes-Benz de boel natuurlijk behoorlijk heeft afgerond. Dat is niet voor niets. Mercedes-Benz heeft ongetwijfeld alles op alles gezet om de nieuwe GLB zo efficiënt mogelijk door de lucht te laten snijden. Opmerkelijk zijn de aan weerzijden van de achterzijde omlaag duikende achterlichten. Dergelijk design zien we momenteel bij geen enkel ander model van Mercedes-Benz.

Onderhuids gaat de GLB veel op de CLA lijken. We mikken er dan ook op dat de GLB met EQ-Technologie net als de elektrische CLA met 58 kWh en 85 kWh grote accu's beschikbaar komt. De elektrische CLA schopt het tot een bereik van wel 777 kilometer. Dat haalt de elektrische GLB vast niet, we mikken erop dat die in zijn meest capabele vorm een rijbereik van zo'n 600 kilometer haalt. Daarnaast kun je mild-hybride aandrijflijnen met vermogens van 156 pk, 184 pk en 211 pk verwachten. Net als de uitgaande GLB komt ook de nieuwe als vijf- en als zevenzitter op de markt.