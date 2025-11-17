Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Nieuwe Mercedes-Benz GLB klaar voor debuut

Elektrisch en mild-hybride

3
Spyshots Mercedes-Benz GLB
Spyshots Mercedes-Benz GLBSpyshots Mercedes-Benz GLBSpyshots Mercedes-Benz GLBSpyshots Mercedes-Benz GLBSpyshots Mercedes-Benz GLBSpyshots Mercedes-Benz GLBSpyshots Mercedes-Benz GLBSpyshots Mercedes-Benz GLBSpyshots Mercedes-Benz GLBSpyshots Mercedes-Benz GLBSpyshots Mercedes-Benz GLB
Lars Krijgsman

Lang hoef je niet meer op de nieuwe Mercedes-Benz GLB te wachten. Voor wie echt ongeduldig is, zijn er nieuwe foto's waarop de nieuwe SUV beter dan ooit te zien is.

Op 8 december presenteert Mercedes-Benz een volledig nieuwe generatie van de GLB. Die vervangt niet alleen de reguliere GLB, maar ook de elektrische EQB. Net zoals de nieuwe CLA er als mild-hybride en als elektrische 'CLA met EQ-Technologie' is, krijgt ook de nieuwe GLB een volledig elektrische variant die zoiets als 'GLB met EQ-Technologie' gaat heten. De nieuwe Mercedes-Benz GLB is al meermaals in testkostuum opgedoken, al zagen we de nieuwe SUV niet eerder zo goed als nu.

Spyshots Mercedes-Benz GLB

Het silhouet van de nieuwe GLB is heel herkenbaar.

De nieuwe Mercedes-Benz GLB behoudt in grote lijnen de basisvorm van het origineel. Dat betekent dat ook de nieuwe GLB relatief hoekig voor de dag komt, hoewel Mercedes-Benz de boel natuurlijk behoorlijk heeft afgerond. Dat is niet voor niets. Mercedes-Benz heeft ongetwijfeld alles op alles gezet om de nieuwe GLB zo efficiënt mogelijk door de lucht te laten snijden. Opmerkelijk zijn de aan weerzijden van de achterzijde omlaag duikende achterlichten. Dergelijk design zien we momenteel bij geen enkel ander model van Mercedes-Benz.

Onderhuids gaat de GLB veel op de CLA lijken. We mikken er dan ook op dat de GLB met EQ-Technologie net als de elektrische CLA met 58 kWh en 85 kWh grote accu's beschikbaar komt. De elektrische CLA schopt het tot een bereik van wel 777 kilometer. Dat haalt de elektrische GLB vast niet, we mikken erop dat die in zijn meest capabele vorm een rijbereik van zo'n 600 kilometer haalt. Daarnaast kun je mild-hybride aandrijflijnen met vermogens van 156 pk, 184 pk en 211 pk verwachten. Net als de uitgaande GLB komt ook de nieuwe als vijf- en als zevenzitter op de markt.

3 Bekijk reacties
Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLB Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Mercedes-Benz GLB

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Mercedes-Benz GLB 200 d AMG Line GRIJS KENTEKEN GRIJS KENTEKEN excl. BTW l Premium l Keyless entry & Go l CarPlay l Trekhaak l

Mercedes-Benz GLB 200 d AMG Line GRIJS KENTEKEN GRIJS KENTEKEN excl. BTW l Premium l Keyless entry & Go l CarPlay l Trekhaak l

  • 2023
  • 69.888 km
€ 42.229
Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC Premium Plus 7p Pano Lane Carplay 21

Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC Premium Plus 7p Pano Lane Carplay 21

  • 2020
  • 71.257 km
€ 44.950
Mercedes-Benz GLB 180D AMG/EXCL.BTW/Grijskenteken/Camera/Sfeer/Carplay

Mercedes-Benz GLB 180D AMG/EXCL.BTW/Grijskenteken/Camera/Sfeer/Carplay

  • 2020
  • 61.972 km
€ 35.030

Lees ook

Nieuws
Mercedes-Benz GLB

Nieuwe Mercedes-Benz GLB: elektrisch of benzine, vijf- of zevenzitter

Nieuws
Mercedes-Benz GLB spyshots

Nieuwe Mercedes-Benz GLB van dichterbij in beeld

Nieuws
Mercedes-Benz GLB (Illustratie: Larson)

Mercedes-Benz GLB blijft eigenwijs, ook met elektrische aandrijving - Vooruitblik

Nieuws
Mercedes-Benz GLB spyshots

Voor het eerst in beeld: geheel nieuwe Mercedes-Benz GLB!

Autotest
mercedes-benz eqb

Praktijkervaring Mercedes-Benz GLB en EQB

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (3)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.