Nieuwe Mercedes-Benz GLB €5.500 goedkoper door nieuwe versie
Minder vermogen, kleiner bereik én een lagere prijs
De elektrische Mercedes-Benz GLB met EQ-technologie wordt duizenden euro's goedkoper zonder dat Mercedes aan het afprijzen is geslagen. Er is een nieuwe motorvariant die de elektrische SUV een aanzienlijk lagere vanafprijs oplevert.
De nieuwe Mercedes-Benz GLB vervangt zowel de GLB als de elektrische EQB. Hoe dat komt? De elektrische versies worden in tegenstelling tot bij de vorige generatie niet als los EQB-geheten model gevoerd, maar vallen met de toevoeging 'met EQ-technologie' gewoon onder de GLB-modelparaplu. De elektrische Mercedes-Benz GLB met EQ-technologie had tot op heden een vanafprijs van €57.184 en was daarmee in absolute zin veel duurder dan voorganger EQB (vanaf €51.356). Nu komt er een eenvoudigere motorversie bij die de vanafprijs meer op het niveau van de vorige EQB brengt.
Een stapje onder de 272 pk sterke GLB 250+ met 85 kWh accu en 632 kilometer bereik zet Mercedes-Benz de GLB 200. Die is op elk vlak minder bedeeld. Hij heeft een 58 kWh accu en een 224 pk sterke elektromotor. Daar perst de Mercedes-Benz GLB 200 een rijbereik van maximaal 430 kilometer uit. Hij biedt dus minder dan een GLB 250+, maar is dan ook goedkoper. Hij kost minimaal €51.739 en is daarmee zo'n €5.500 goedkoper dan de tot voor kort goedkoopste elektrische GLB. Zijn nieuwe vanafprijs van €51.739 brengt de instapper meer op het niveau van dat van voorganger EQB. De elektrische Mercedes-Benz GLB 200 is er als Business Solution en staat daarnaast als duurdere Business Solution Luxury en Business Solution AMG op de prijslijst.
Prijzen elektrische Mercedes-Benz GLB met EQ-technologie - maart 2026
|Vermogen
|Accu
|Actieradius
|Uitvoering
|Vanafprijs
|GLB 200
|224 pk
|58 kWh
|430 kilometer
|Business Solution
|€51.739
|GLB 200
|224 pk
|58 kWh
|418 kilometer
|Business Solution Luxury
|€54.764
|GLB 200
|224 pk
|58 kWh
|414 kilometer
|Business Solution AMG
|€56.700
|GLB 250+
|272 pk
|85 kWh
|632 kilometer
|Business Solution
|€57.184
|GLB 250+
|272 pk
|85 kWh
|613 kilometer
|Business Solution Luxury
|€60.209
|GLB 250+
|272 pk
|85 kWh
|607 kilometer
|Business Solution AMG
|€62.145
|GLB 350 4Matic
|354 pk
|85 kWh
|597 kilometer
|Business Solution AMG
|€68.195