Over de toekomst van de Mercedes-Benz A-klasse is het laatste woord nog niet gezegd, maar de GLA hoeft zich als compacte SUV uiteraard geen zorgen te maken. De kleinste hoogpotige Mercedes krijgt de innovatieve MMA-basis onder zich en blaakt ook visueel van zelfvertrouwen.

Highlights Mercedes-Benz GLA

Tussen CLA en GLB

Vervangt ook EQA

Belangrijker dan ooit naast A-klasse

De Mercedes-Benz GLA bestaat sinds 2013 als het hoogpotige alternatief voor de A-klasse. Mercedes liep daarmee enigszins achter Audi en BMW aan in dit deel van de markt, want de Q3 en vooral de X1 waren er duidelijk eerder. Toch wist de GLA heel wat klanten blij te maken. Het oermodel was ondanks zijn grotere bodemvrijheid meer een hatchback dan een SUV. De auto was daarmee wat lastig van een A-klasse te onderscheiden, al was hij wel groter en ruimer.

In 2019 kwam de tweede GLA en werd het verschil met de A-klasse groter. Niet zozeer qua design, maar wel als het over de carrosserievorm gaat. De huidige GLA is duidelijk hoger dan een A en daarmee duidelijker dan voorheen een SUV-achtige, hoewel hij qua stoerheid niet in de schaduw kan staan van grotere Mercedes-SUV’s. Waar Audi zijn kleinste SUV’s sterk laat lijken op de Q5 en de BMW X1 op geheel eigen wijze toch zelfverzekerd voor zich uitkijkt, lijkt de GLA met zijn korte overhang achter en ronde vormen toch wat iel.

Dat moet veranderen als de derde generatie zich later dit jaar aandient. De nieuwkomer blijft weliswaar trouw aan het basisrecept, maar krijgt afgaande op spionagebeelden een langere koets en een heel forse wielbasis. Daardoor straalt de auto wat meer zelfvertrouwen uit en dat is welkom in deze prijsklasse.

Een rigoureuze designwijziging hebben we bij Mercedes al heel lang niet gezien en dit wordt niet de auto die daarin verandering brengt. Wel is de nieuwe GLA duidelijk een Mercedes van nu. Reken dus op een dashboard met drie aan elkaar gesmolten schermen, een grote grille en opvallende Mercedes-sterren in de afgeronde koplampen en achterlichten. Die achterlichten zijn opvallend groot en wijken sterk af van die van de GLB, die eerder opviel door zijn doorlopende achterlichtbalk in omgekeerde U-vorm.

Kentekenplaat

De achterste kentekenplaat van de nieuwe GLA verhuist van de klep naar de bumper, hoewel die verhuizing niet voor alle varianten geldt. Niet omdat we verwachten dat Mercedes hierin bij de nieuwe GLA onderscheid gaat aanbrengen, maar juist omdat de positie van die achterste kentekenplaat nu nog anders is bij de elektrische EQA. Ondanks die afwijkende typenaam is de huidige EQA in feite gewoon een elektrische GLA. Dat gaat veranderen, want net als bij de GLC en GLB stapt Mercedes af van de EQ-namen.

De elektrische varianten mogen blijven – nu gewoon als GLA – en worden zelfs belangrijker dan ooit, zoals de ‘electric first’-insteek van het nieuwe MMA-platform dicteert. Deze technische basis is dus eerst en vooral bedoeld voor volledig elektrische aandrijflijnen, maar staat ook verbrandingsmotoren toe. De GLA krijgt dan ook de aandrijflijnen van de CLA en GLB, die op dezelfde basis staan. Op elektrisch vlak verwachten we een GLA 200 met 224 pk, een GLA 250+ met 272 pk en een GLA 350 met vierwielaandrijving en 354 pk.

De grotere en meer hoekige Mercedes GLB haalt uit de grootste 85-kWh accu maximaal 632 kilometer, maar dat zal bij de vloeiender gelijnde GLA absoluut meer zijn. Een WLTP-verbruik van rond de 15 kWh per 100 kilometer moet haalbaar zijn voor dit model, dat net als een CLA of GLB tot maximaal 320 kW kan snelladen.

Mild-hybrid

Wie liever tankt dan laadt, kan zich verheugen op de komst van eveneens moderne 48V-mild-hybride benzinevarianten. Het vermogen van de 1.5-viercilinders varieert aanvankelijk van 136 tot 190 pk. De komst van een nog krachtigere (AMG-)versie is zeker niet uitgesloten, maar Mercedes lijkt de focus bij de compacte sportievelingen in de toekomst toch bij elektrische varianten te leggen. Dat komt vast hard aan in Rotterdam-Zuid, waar het gebulder en geplof van A- en GLA-AMG’s vaak niet van de lucht is.

Ook die trouwe Mercedes-klanten zullen hun heil in de toekomst vaker bij SUV-achtige modellen moeten vinden, want de toekomst van de A-klasse is in nevelen gehuld. Een gloednieuwe A-klasse op MMA-basis verwachten we voorlopig niet. Daarom wordt deze GLA, samen met de CLA, steeds belangrijker aan de onderkant van het Mercedes-gamma.