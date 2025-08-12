Mercedes-Benz staat aan de vooravond van een verreikend modellenoffensief. Tussen alle nieuwigheden zit onder meer een nieuwe Mercedes-Benz GLA. Die kunnen we je op deze spionagefoto's voor het eerst laten zien.

Tot en met 2027 introduceert Mercedes-Benz maar liefst 30 nieuwe modellen. Daarvan is de helft zelfs een EV. Waarschijnlijk rekent het ook facelifts tot zijn 'nieuwe modellen'. Daarbij telt Mercedes-Benz carrosserievarianten en soorten aandrijflijnen los. Zo telt de CLA Shooting Brake die reeds is gepresenteerd en die in 2026 op de markt komt, als twee modellen, want hij komt met zowel elektrische aandrijflijnen als verbrandingsmotoren. Het merk komt met een fonkelnieuwe GLB én met een nieuwe GLA. Beide modellen tellen waarschijnlijk dubbel: net als de CLA komen er zowel volledig elektrische versies als varianten met benzinemotoren.

Wat er niet komt: een EQA, want een volledig elektrische 'GLA met EQ Technologie' gaat het stokje van de EQA overnemen. Mercedes-Benz is immers druk met het uitfaseren van het EQ-label. Net als onder de CLA en de aanstaande GLB zit onder deze ingepakte Mercedes-Benz GLA het MMA-platform. Die modulaire basis kan overweg met zowel elektrische als hybride aandrijving, maar met een sterke focus op het elektrische deel. De elektrische GLB is straks in beginsel een achterwielaandrijver en daarmee breekt hij met het gros van zijn oudere zustermodellen.

Met de CLA - en de EQE en EQS eerder - heeft Mercedes-Benz bewezen een aalgladde lage EV te kunnen maken. We verwachten dat ook de GLA relatief aerodynamisch wordt, al zal hij niet aan de CLA kunnen tippen. Wie geen elektrische GLA hoeft, kan voor een benzinegestookt exemplaar gaan. Reken op 48v mild-hybride motoren, compleet met een achttraps automaat waarin een kleine elektromotor zit.

Het testmodel op de foto's hangt nog fanatiek in de camouflageplakkers en dus kunnen we nog niet heel veel over het uiterlijk zeggen. Wel krijgen we al een glimp van de achterlichten - met Ster-invulling - én van het front. Dat lijkt niet heftig van dat van de op stapel staande elektrische GLC met EQ Technologie af te wijken. De vele open plekken die er op technisch als uiterlijk vlak zijn, worden naar verwachting volgend jaar ingevuld.