Nieuwe Mercedes-Benz E-klasse te vroeg online

Op onder meer Cochespias.net is een uitgebreide verzameling foto's van de splinternieuwe Mercedes-Benz E-klasse te vinden. Bijzonder, aangezien Mercedes-Benz pas later vandaag de nieuwe E-klasse obthult.

De nieuwe Mercedes-Benz E-klasse volgt netjes de designlijn die het merk eerder met de S- en C-klasse inzette. Dat de nieuwe E-klasse designtechnisch strak aansluit op die modellen, betekent niet dat het simpelweg 'een grote C' of 'een kleine S' is. Zo nemen we in het ontwerp designelementen van de EQ-modellen waar. Neem de koplampen. Die hebben net als exemplaren van de EQE aan de onderzijde een volgende lijn. De bij de E-klasse in twee delen opgesplitste dagrijverlichting erin is ongetwijfeld een knipoog naar de dubbele koplampen van eerdere E-klasses als de W210, W211 en W212 (pre-facelift). Het zwarte masker rond de grille kennen we in aangezette vorm van de elektrische EQ-modellen.

Ook met de verlichting aan de achterzijde is iets opvallends aan de hand. Daarin heeft Mercedes-Benz - net als in delen van de bumper - sterren aangebracht die uiteraard verwijzen naar het Mercedes-logo. Iets dergelijks hebben de C- en S-klasse niet en kennen we ook niet van de elektrische EQ-modellen. De achterlichten van de E-klasse zijn met elkaar verbonden door een stuk kunststof. Interessant is ook zijn silhouet. De E-klasse Limousine heeft namelijk meer nog dan de C-klasse een relatief korte en sterk aflopende achterklep.

Later vandaag lees je alles over de nieuwe Mercedes-Benz E-klasse op AutoWeek.nl.