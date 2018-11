Nieuwe Mercedes-Benz CLA Shooting Brake duikt weer op

Onlangs dook de nieuwe Mercedes-Benz CLA Shooting Brake voor het eerst in bewegend beeld op en nu hebben we ook uitstekende foto's van de gelikt gelijnde stationwagen te pakken.

Mercedes-Benz is momenteel bezig met een werkelijk enorm modeloffensief. In korte tijd hebben we kennisgemaakt met auto's als de nieuwe A-klasse hatchback, de A-klasse Limousine, de nieuwe B-klasse, de nieuwe GLE-klasse, een nieuwe CLS-klasse én met de AMG GT 4-Door Coupé. Straks komt daar nog een nieuwe GLE Coupé, een nieuwe GLS-klasse, een aangescherpte GLC en GLC Coupé én een stel compacte modellen bij. Wat die kleinere Benzen betreft, heeft Mercedes-Benz een GLB-klasse én een volledig nieuwe CLA-familie achter de coulissen staan. De CLA-familie gaat, ondanks dat er met de A Limousine al een compacte sedan is, bestaan uit een vierdeurs sedan én uit een nieuwe CLA Shooting Brake. Die laatste hebben nu voor de tweede keer in beeld.

De nieuwe CLA Shooting Brake volgt het recept van zijn voorganger en dat betekent dat ook de nieuwe generatie een stationwagen is met een sterk aflopende daklijn. Dat doet de interieurruimte natuurlijk weinig goeds, maar de auto krijgt er wel een sportieve uitstraling door. De CLA Sedan komt boven de A Limousine op de menukaart te staan en het is aannemelijk dat Mercedes-Benz zijn best doet om die twee modellen verschillende karakters te geven. We verwachten dan ook dat de nieuwe CLA-familie, waar deze Shooting Brake dus deel van uitmaakt, een sportievere inslag heeft dan z'n voorganger. Een publieksdebuut verwachten we volgend jaar in maart tijdens de Autosalon van Genève.