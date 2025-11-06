De nieuwe Mercedes-Benz CLA kennen we vooralsnog alleen nog met elektromotoren, maar daar blijft het niet bij. De CLA krijgt ook mild-hybride benzinemotoren en daarover is nu meer bekend.

De nieuwe Mercedes-Benz CLA kennen we vooralsnog alleen met een 272 pk sterke elektrische aandrijflijn. Later komen er meerdere elektrische versies, waaronder een CLA 350 4Matic met 354 pk en vierwielaandrijving. Ook voor wie liever benzine tankt heeft Mercedes-Benz straks een CLA. Sterker nog, voor hen heeft het straks meerdere CLA's. AutoWeek kan je nu meer vertellen over de 48v mild-hybride varianten van de aalgladde sedan.

De Mercedes-Benz CLA komt als 180, 200, 200 4Matic, 220 en 220 4Matic op de internationale markt. Die hebben alle drie een 1.5 liter viercilinder benzinemotor met interne code M252. In de 180 is die machine 136 pk sterk, in de 20 schopt hij het tot 163 pk en in de 220 levert hij 190 pk. Stuk voor stuk profiteren ze van tot 30 pk en 200 Nm aan elektrische ondersteuning. Mercedes-Benz geeft voor de CLA 180 een systeemvermogen op van 156 pk en 280 Nm. De CLA 200 en 220 zijn achtereenvolgens 184 pk en 330 Nm en 211 pl en 380 Nm sterk. De 200 en 220 zijn daarbij ook met 4Matic-vierwielaandrijving te krijgen.

De elektromotor is ingebouwd in de fonkelnieuwe achttraps automaat (8F-eDCT) die Mercedes-Benz in de mild-hybride CLA's hangt. Een traditionele startmotor hebben de CLA's met benzinemotor niet, de elektromotor is in staat de boel aan te slingeren. Ook interessant is de batterij. Dat is namelijk een lithium-ion accu met een capaciteit van 1,3 kWh. De viercilinder benzinemotor loopt volgens de Miller-cyclus en heeft een hoge compressieverhouding van 12:1.

Prijzen voor de Nederlandse markt volgen spoedig.