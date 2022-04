Nieuwe Mercedes-Benz C-klasse cabriolet betrapt

Onze spionagefotograaf legde de nieuwe vierzits cabriolet van Mercedes-Benz vanuit alle hoeken vast in de buurt van de Nürburgring. De prototype-afdeling in Stuttgart doet in ieder geval zijn uiterste best om het definitieve ontwerp van het model onder de pet te houden, want er zit aardig wat camouflagemateriaal op deze testauto. Toch is het silhouet al aardig goed te zien: de motorkap lijkt lager en langer te zijn dan die van de C-klasse en de koplampen ogen breder. De schuiner liggende voorruit geeft de cabriolet een aerodynamischer en sportiever uiterlijk dan de huidige C-klasse. Het dak is hoogstwaarschijnlijk een softtop, al blijft de definitieve vorm daarvan nog even onder de pet door een extra doek dat eroverheen gespannen is.

De achterlichten van de testauto worden verborgen door ronde opzetstukjes, dus daar kunnen we nog niet veel over zeggen. Zelfs de sierstukken voor de uitlaten zitten er niet op, waardoor twee kleine ronde pijpjes uit de achterbumper priemen. De fotograaf zegt dat het hier om een milde AMG-variant gaat, die dan door het leven zal gaan als 43 AMG. Meer dan vier cilinders zal je onder de kap niet aantreffen: een 2.0 viercilinder turbo zorgt namelijk voor de voortstuwing. Reken op een vermogen dat vergelijkbaar is met dat van de huidige 45 AMG-modellen van de A-klasse en CLA, dus zo rond de 421 pk.

'CLE' als nieuwe naam?

Rondom de positionering en naam van de nieuwe C-klasse cabriolet lijkt nog wat twijfel te bestaan. Het is namelijk goed denkbaar dat Mercedes-Benz dit model iets hoger in de markt plaatst dan de vorige C-klasse cabriolet en daarmee dan ook meteen een opvolger in huis heeft voor de E-klasse cabriolet. De naam 'CLE' ligt in dat geval voor de hand, hoewel Mercedes-Benz zelf nog geen ruchtbaarheid heeft gegeven aan het model of de naamgeving daarvan. In 2023 weten we hoogstwaarschijnlijk meer, want dan moet het model op de markt komen.