Nieuwe Mercedes-Benz C-klasse als 'instap-AMG' betrapt

De inkt van de brochure van de nieuwe Mercedes-Benz C-klasse is nauwelijks droog of we kunnen al vooruit kijken naar de op stapel staande AMG-versies. Die AMG-smaken krijgen hoe dan ook een viercilinder, ook de bovenaan de AMG-pikorde gepositioneerde C63 en C63 S. De vorige C-klasse had daaronder een mildere AMG-variant, de C43 die zijn leven feitelijk begon als C 450 Sport. Ook de nieuwe C-klasse krijgt een dergelijke AMG Light-variant, al is nog even de vraag hoe die versie gaat heten. Op deze set spionagefoto's is de opvolger van de vorige C43 AMG goed te zien.

De sportief uitgedoste ingepakte C-klasse verraadt zijn identiteit onder meer met zijn uitlaatpijpen. Aan weerszijden van de achterbumper zitten namelijk twee ronde uitlaateindstukken. Ook de C43 AMG had dergelijke knalpijpen. De C63 en C63 S kenmerkten zich eveneens door hun vier uitlaatpijpen, al waren die exemplaren hoekiger van vorm. Het is goed mogelijk dat Mercedes-AMG de doorgesnoven viercilinder die het in de krachtigste AMG-versies van onder meer de A-klasse en CLA levert naar de instap-AMG van de nieuwe C-klasse brengt. Die 2.0 levert in de 45 S-versies 421 pk en 500 Nm. De C43 van de vorige C-klasse perste 390 pk en 520 Nm uit een 3.0 V6. Het is niet ondenkbaar dat een variant van die 2.0 zijn weg naar de nieuwe C-klasse vindt. Het is nog even de vraag hoe Mercedes-Benz die instap-AMG gaat noemen. Mogelijk doopt Mercedes-AMG 'm C53, al is het niet ondenkbaar dat de mildere broer van de C63's als C45 of gewoon weer als C43 door het leven zal gaan.

Later dit jaar wordt de opvolger van de C43 gepresenteerd. De heftigere C63 en C63 S volgen daarna.