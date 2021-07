Nieuwe Mercedes-AMG SL verliest camouflage

Zo populair als cross-overs en SUV's zijn, zo incourant lijken MPV's en cabriolets momenteel. Toch heeft Mercedes-Benz in die laatste categorie meerdere modellen in zijn aanbod, maar dat worden er naar verluidt een stuk minder. Zo lijkt het erop dat de open versies van de C- en E-klasse vervangen worden door een gezamenlijke opvolger op dezelfde manier zoals de CLK dat voorheen was. Daarnaast ontwikkelt niet Mercedes-Benz, maar Mercedes-AMG de nieuwe SL, een auto die ondanks dat 't een 2+2 wordt mogelijk de AMG GT Roadster gaat verdringen en die ook nog eens de S-klasse Cabriolet definitief naar de prullenmand verwijst. Het is die nieuwe SL die nu beter dan ooit in beeld is verschenen.

De nieuwe SL is al meermaals in camouflagetrim opgedoken, maar niet eerder was zo veel van het daadwerkelijk nieuwe plaatwerk te zien. Opvallend is hoe de auto het midden lijkt te houden tussen een comfortabele vierzitter en een sportievere tweezitter. De SL wordt een nieuwe cabriolet die dankzij een kleine achterbank ook nog eens plek biedt aan personen met een lengte van maximaal 1,50 meter. Dat is nieuw in SL-land. Minder nieuw is de stoffen kap, al leverde Mercedes-Benz het model sinds de in 2001 geïntroduceerde R230-generatie alleen nog met een stalen klapdak. Het feit de Mercedes-AMG de auto ontwikkelt, zegt natuurlijk genoeg over de dosis dynamiek waarmee de open Duitser wordt geïnjecteerd.

Hier lees je meer over het interieur van de nieuwe SL. We verwachten de nieuwe SL later dit jaar in z'n geheel te zien.