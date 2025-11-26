Nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé in beeld

De Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé kennen we als een buitenissig sterke GT met een V8 als kloppend hart. De nieuwe wordt een heel ander verhaal, al blijft dat buitenissig sterke deel als een paal boven water staan.

Eerder dit jaar schotelde Mercedes-AMG zijn eerste exclusieve elektrische model voor. Althans, een vooruitblik daarop. We hebben het dan over de Concept AMG GT XX. Een buitengewo0n spectaculair ontworpen vierdeurs met een al net zo spectaculaire aandrijflijn. Inmiddels is helder dat de productieversie, die we al eerder gecamoufleerd spotten, luistert naar de naam Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Jazeker, het lijkt er dus op dat de gelijknamige krachtpatser die nu in de showroom staat het stokje straks geheel aan deze EV overdraagt.

Niet alleen de naam is nu officieel, ook krijgen we de auto wat beter te zien. Ondanks de plakkers is helder dat Mercedes-AMG het studiemodel behoorlijk trouw blijft. Dat geldt in elk geval voor het lijnenspel, het is nog even spannend hoeveel van de heftige techniek uit de conceptauto rechtstreeks het productiestadium haalt. Met zijn drie samen 1.360 pk sterke elektromotoren en een maximaal laadvermogen van maar liefst 850 kW hing de conceptauto van superlatieven aan elkaar. Mercedes-AMG belooft in elk geval dat de aandrijflijn van de productieversie 'gebaseerd is op dezelfde technologie'.