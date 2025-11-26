Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé in beeld

Elektrisch vervolg

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe
Joas van Wingerden

De Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé kennen we als een buitenissig sterke GT met een V8 als kloppend hart. De nieuwe wordt een heel ander verhaal, al blijft dat buitenissig sterke deel als een paal boven water staan.

Eerder dit jaar schotelde Mercedes-AMG zijn eerste exclusieve elektrische model voor. Althans, een vooruitblik daarop. We hebben het dan over de Concept AMG GT XX. Een buitengewo0n spectaculair ontworpen vierdeurs met een al net zo spectaculaire aandrijflijn. Inmiddels is helder dat de productieversie, die we al eerder gecamoufleerd spotten, luistert naar de naam Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Jazeker, het lijkt er dus op dat de gelijknamige krachtpatser die nu in de showroom staat het stokje straks geheel aan deze EV overdraagt.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé.

Niet alleen de naam is nu officieel, ook krijgen we de auto wat beter te zien. Ondanks de plakkers is helder dat Mercedes-AMG het studiemodel behoorlijk trouw blijft. Dat geldt in elk geval voor het lijnenspel, het is nog even spannend hoeveel van de heftige techniek uit de conceptauto rechtstreeks het productiestadium haalt. Met zijn drie samen 1.360 pk sterke elektromotoren en een maximaal laadvermogen van maar liefst 850 kW hing de conceptauto van superlatieven aan elkaar. Mercedes-AMG belooft in elk geval dat de aandrijflijn van de productieversie 'gebaseerd is op dezelfde technologie'.

Plaats een reactie
Mercedes-Benz Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Elektrische Auto Supercars & Sportscars

Lees ook

Nieuws
Mercedes-AMG GT 4-Door 63 S E Performance

De allerdikste Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé wordt bijna €30.000 duurder

Nieuws
Elektrische Mercedes-AMG SUV

Mercedes-AMG: elektrische vierdeurs coupé én SUV op komst

Nieuws
Mercedes-AMG 4-door spyshots

De vijfdeurs 4-door van Mercedes-AMG is hier veel beter te zien

Nieuws
Brabus Rocket 1000

Brabus Rocket 1000 doet naam eer aan

Nieuws
Mercedes-Benz E63 AMG Business pakket foto's Joep Janssen

Mercedes laat je auto dikker ogen dan hij is, maar vroeger was dat andersom

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.