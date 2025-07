Nieuwe Mercedes-AMG CLA ook als Shooting Brake

De combinatie van die twee aspecten zien we op deze foto’s. De Mercedes-AMG CLA Shooting Brake wordt aan testwerk onderworpen en is daarbij nog stevig ingepakt bij neus en kont. Eerder zagen we ook de reguliere Mercedes-AMG CLA al en ook die had zijn voor- en achterkant nog onder een dikke laag camouflagemateriaal zitten. Uiteraard zitten daaronder dikkere bumpers verborgen.

Het grootste nieuws zit echter niet onder plakkers verscholen, maar onder de motorkap. Daar ligt naar verwachting namelijk niet de 2.0 vierpitter die je wellicht zou verwachten bij een door AMG onder handen genomen CLA. Nee, het gebrek aan geluid en aan uitlaten vertelt ons dat we hier een volledig elektrische Mercedes-AMG CLA zien rijden. Naar verluidt heeft die twee elektromotoren, die samen goed zijn voor ruim 500 pk. Daarmee zou de elektrische Mercedes-AMG CLA de huidige behoorlijk ver achter zich laten. Het is nog niet helder of er op den duur wellicht toch ook nog een sportieve CLA mét brandstofkracht komt.