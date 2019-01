'Nieuwe Mercedes-AMG A45 in twee smaken'

Mercedes-Benz breidt het explosieve hoekje van het A-territorium later dit jaar uit met de A45 AMG, een auto die waarschijnlijk in twee smaken beschikbaar komt.

Voorlopig staat de kort geleden geïntroduceerde A35 bovenaan de krachtladder van de nieuwe A-klasse, maar die 306 pk en 400 Nm sterke hatchback moet later dit jaar zijn meerdere erkennen in een knalharde A45-variant. Mercedes-AMG legt momenteel de laatste hand aan die ultieme sportversie en nu lijkt ook de eerste informatie opgedoken over de aandrijflijn van die versie.

Volgens Motor1 heeft een Duitse verzekeraar, HUK24, in zijn database al gegevens over de nieuwe topversie van de A-klasse staan. Zo zou de 'reguliere' A45 387 pk krachtig worden. Daarmee wint de nieuwe versie 'slechts' 7 pk ten opzichte van zijn inmiddels van de Nederlandse markt verdwenen 381 pk sterke voorganger. Over het koppel en de toerentallen waarbij de A45 zijn vermogen vrijgeeft, weten we nog niets. Mik in ieder geval op nog indrukwekkendere prestaties dan die van de vorige A45 AMG. Verder zou de A45 ook als A45 S beschikbaar komen, een versie die maar liefst 421 pk sterk wordt volgens de database van HUK24. Beide smaken krijgen 4Matic-aandrijving en een achttrapsautomaat in plaats van een exemplaar met zeven verzetten zoals in de A35 AMG. Later dit jaar wordt ongetwijfeld meer duidelijk over de nieuwe topsmaken.