Nieuwe Mazda Bongo speelt leentjebuur bij Daihatsu

Wat van ver komt is veelal lekker, al heeft dat in het geval van deze nieuwe Mazda vooral betrekking op hoe zijn modelnaam klinkt. Mazda heeft namelijk een nieuwe generatie van zijn compacte Japanse bedrijfswagen gepresenteerd: de Bongo.

De fervente bezoeker van deze website heeft bij het lezen van een intro als hierboven al snel door dat de automobiele nieuwkomer die het artikel centraal staat, weinig tot absoluut geen enkele relevantie voor de Nederlandse automarkt heeft. Dat is in dit geval niet anders. De Bongo is namelijk een compacte bedrijfswagen die Mazda vooralsnog alleen in Japan op de markt gaat brengen.

Eerdere generaties van de Mazda Bongo waren volledige Mazda-producten, bedrijfsbusjes waar ook versies met een open laadbak van bestonden. Merken als Ford (Econovan) en Nissan (Vanette) gingen - uiteraard met toestemming van Mazda - met meerdere generaties van de praktische Japanners aan de haal, maar ditmaal is het Mazda dat voor de nieuwe Bongo bij een andere fabrikant winkelt. De nieuwe vijfde generatie Bongo is namelijk niets meer dan een Daihatsu Gran Max met andere emblemen. Grote broer Bongo Brawny werd vorig jaar vernieuwd en voor die bus trok Mazda de HiAce uit het magazijn van Toyota.

De huidige generatie van de in Indonesië geproduceerde Gran Max kwam in 2008 al op de markt en dus is de nieuwe Mazda Bongo, vernoemd naar een gelijknamige antilope die in Afrika voorkomt, niet zo nieuw als je wellicht zou denken. De Bongo, die ook een Toyota-broertje heeft in de vorm van de Town Ace, is als busje 4,05 meter lang maar wordt ook als 15 tot 20 centimeter langere pick-up geleverd. De gesloten variant (Bongo Van) heeft een laadvermogen van 750 kilo, de smaak met de open laadbak (Bongo Truck) mag 800 kilo meezeulen.

Op de motorenlijst staat een 1,5-liter grote viercilinder die 97 pk levert. De machine is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, al staat ook een viertraps automaat op de leveringslijst. Ongeacht de transmissie die je kiest heb je als Bongo-klant de mogelijkheid om voor een vierwielaangedreven versie te gaan. In tegenstelling tot zijn tweelingbroertjes van Daihatsu en Toyota zal de Bongo alleen in Japan worden verkocht. Zijn vanafprijs: omgerekend zo'n €13.700 voor de Bongo Truck en €14.900 voor de Bongo Van. Sinds 1966 heeft Mazda, verspreid over diverse generaties, ruim 2,1 miljoen Bongo's aan de man weten te brengen.