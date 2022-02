Nieuwe Maserati GranTurismo: traditioneel én vernieuwend

Modelnamen als Mustang, Puma en Eclipse (Cross) worden tegenwoordig gebruikt voor cross-overs, maar gelukkig blijven in autoland sommige dingen wel bij het oude. Zo wordt de nieuwe Maserati GranTurismo gewoon weer een klassiek gelijnde coupé. Ondanks dat het testexemplaar op deze foto's nog fanatiek ingepakt zijn de verhoudingen van Maserati's nieuwe sportieveling al goed zichtbaar.

Ook de nieuwe GranTurismo krijgt weer een lange neus en een relatief bol passagierscompartiment met een daklijn die vloeiend overloopt in de achterruit en de achterklep. De GranTurismo is een echte GT volgens traditioneel Italiaans recept en dus hoef je niet op een overdaad aan vouwen, lijnen, gaten en andere schreeuwerige elementen te rekenen. Over designelementen gesproken, een aantal zijn al goed door het stickerwerk heen te ontwaren. Neem de parallel aan de zijkant van de motorkap lopende ventilatieroosters in de voorschermen, de gladgestreken portiergrepen, de achterlichten en de vrij smalle langwerpige koplampen die hoog boven de grille zijn geplaatst en de lijn van de spatborden volgen. Het doet ons enigszins denken aan de wijze waarop Ferrari het front van de 599 GTB Fiorano jaren geleden vormgaf. Natuurlijk kan de kenmerkende Maserati-grille met concave horizontale spijlen niet ontbreken. In het zwarte vlak in het midden ervan komt uiteraard de iconische drietand van het merk te staan.

Dat het design van de GranTurismo een moderne evolutie lijkt van dat van het vorige model, betekent zeker niet dat de GranTurismo op oude leest is geschoeid. De nieuwe Maserati GranTurismo krijgt namelijk niet alleen krachtige V6- of V8-benzinemotoren, maar ook een geheel elektrische aandrijflijn! Later dit jaar weten we meer over de sportieve en elegante broertje van de vooral op sportiviteit geënte MC20. Als Maserati z'n beloftes waarmaakt komt overigens ook weer een GranCabrio naast de GranTurismo.