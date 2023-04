Nieuwe Lincoln Nautilus: met kamerbreed display

Ken je de Ford Edge nog? In de Verenigde Staten heeft de Edge een zustermodel van Fords luxemerk Lincoln. Die Lincoln Nautilus geheten SUV is nu aan een geheel nieuwe generatie geholpen.

De in Nederland niet meer leverbare Ford Edge heeft al jaren een neefje van Lincoln en is nu in volledig nieuwe vorm gepresenteerd. Het vorige model beleefde zijn publieksdebuut in 2015 als MKX en werd bij een grondige facelift in 2017 omgedoopt tot Nautilus. Drie jaar later ging de hij voor een tweede keer onder het mes en nu de kalender al even op 2023 staat acht Lincoln de tijd rijp voor een écht nieuwe Nautilus.

De nieuwe Lincoln Nautilus groeit in de lengte met zo'n 8 centimeter en groeit ook in de hoogte en breedte met enkele centimeters. De wielbasis neemt ten opzichte van het vorige model toe met 5 centimeter. De nieuwe generatie Nautilus oogt vanuit elke hoek een stuk scherper dan zijn voorganger. Hij kijkt gemeen de wereld in en heeft een chroomstrip die dwars door de grille loopt en zelfs de koplampen optisch doorklieft. Opvallend zijn handgrepen, die zijn op bijzondere wijze in de schouderlijn verwerkt.

Minstens zo interessant is het interieur van de Lincoln Nautilus. Daarin vinden we namelijk een enorm display dat over de gehele breedte van het dashboard loopt en dat relatief hoog is geplaatst terwijl het stuur, de rest van het dashboard en het 11,1 inch centraal geplaatste infotainmentscherm een stuk lager zijn gehuisvest. Een soort i-Cockpit 2.0. Lincoln geeft de Nautilus een luchtverfrisser die drie geuren de cabine in kan blazen, geuren die Mystic Forest, Ozonic Azure en Violet Cashmere heten. Jawel. Volgens Lincoln kan de nieuwe Nautilus dankzij BlueCruise op de snelweg geheel zelfstandig zijn weg vinden en hoef je je handen zelfs niet aan het stuur te houden.

De Lincoln Nautilus krijgt in tegenstelling tot het vorige model geen zescilinders meer. In plaats daarvan heeft de SUV altijd viercilinders. Er komt een zo'n 250 pk sterke 2.0 turbomotor met een achttrapsautomaat, maar ook een hybride aandrijflijn. Die aandrijflijn van 310 pk bestaat uit een geblazen 2.0, een 136 pk sterke elektromotor en een cvt. Fords Chinese partner Changan bouwt de nieuweling in China en verscheept hem van daaruit naar de Verenigde Staten.