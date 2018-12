Nieuwe Land Rover Defender weer gesnapt

Land Rover werkt aan de lastige taak om de Defender op te volgen. De ontwikkeling van die nieuwe offroader is in volle gang. Vandaag zien we de volledig nieuwe Defender voor de tweede keer in testkostuum.

Mercedes-Benz gaf de dit jaar gepresenteerde nieuwe G-klasse een koets die enorme overeenkomsten vertoonde met die van zijn voorganger. Het Amerikaanse Jeep bewandelde voor de nieuwe Wrangler een vergelijkbare weg, maar het Engelse Land Rover lijkt zijn offroad-icoon, de Defender, meer dan slechts een gemoderniseerde versie van het oer-design te gaan geven. Er is weer een testexemplaar in het openbaar gesnapt, een ingepakt prototype dat nog maar weinig weggeeft over hoe de auto precies gaat opdrogen.

Land Rover liet met de in 2011 gepresenteerde DC100 Concept al een mogelijke Defender-opvolger zien, maar anno 2018 staat een van dat studiemodel afgeleid productiemodel nog altijd niet op de verkooplijsten. Voor de nieuwe Defender lijkt Land Rover de oude Defender-lijnen met enigszins rondere vormen te gaan combineren. Gelukkig lijkt ook de nieuwe generatie, die waarschijnlijk eind volgend jaar wordt gepresenteerd, een robuust ogende machine te worden. We zien Land Rover-kenmerkende luchtopeningen bij de wielkasten, een opvallend vlakke motorkap, relatief brede wielkasten en de verlichting aan de voorkant lijkt vrij plat te worden. De achterlichten zijn opnieuw klein en zijn aan weerszijden van de opzij openslaande achterdeur geplaatst. De auto op de foto's is opnieuw de 110-versie. Een Defender 90, met korte wielbasis, ligt in het verschiet. Tevens weten we dat de starre achteras plaatsmaakt voor meer vergevingsgezinde onafhankelijke achterwielophanging.

Jaguar Land Rover gaf eerder aan dat elk nieuw model van het concern dat vanaf 2020 wordt geïntroduceerd, tot op zekere hoogte geëlektrificeerd zal zijn. Reken dus sowieso op een van mild hybrid-techniek voorziene Defender. Of Land Rover vasthoudt aan het oorspronkelijke idee om van de Defender een Defender-familie, met een brede mix aan carrosserievarianten, is nog niet bekend.