Mazda MX-5 RF
 
'Nieuwe koplamp voor mijn Mazda MX-5 kost €3.500, gezien km-stand zou coulance logisch zijn'

Een AutoWeek-lezer gebruikt zijn Mazda MX-5 RF vooral waarvoor hij bedoeld is: plezierritjes. Daarom staat er na 7 jaar ook nog maar 13.500 kilometer op de klok van het pretmachientjes. Desondanks is er een defect aan één van de koplampen. Vervanging kost maar liefst €3.500 en de eigenaar vindt dat hij gezien de maagdelijke kilometerstand recht heeft op coulance. Daar denkt de importeur anders over. Een vraag die we voorleggen aan de juridisch expert van ons lezerspanel.

Michel Gilson meldt zich in onze mailbox: “Sporadisch rijd ik in mijn Mazda MX-5 RF (ND), zodat deze na zeven jaar nog maar 13.500 kilometer heeft gereden. Vorige maand merkte ik dat het rechter dimlicht niet meer werkte. Bij mijn dealer viel ik zowat van mijn stoel van de kosten van vervanging: €3.500! De volledige led-unit moet worden vervangen; een gedeelte ervan is niet mogelijk. Mijn dealer schreef de importeur aan voor een commerciële geste, gezien de maagdelijke kilometerstand, maar het antwoord was negatief: de auto was uit de garantie. Volgens mij moeten ledlampen een autoleven meegaan, toch? Wat denken jullie hiervan?”

Iets vorderen op grond van mogelijke non-conformiteit

Sjaak Drinkenburg, juridisch expert van DAS: “Enerzijds is de kilometerstand erg laag om te mogen verwachten dat een lamp defect raakt als je dit afzet tegen de daarmee gepaard gaande herstelkosten, anderzijds is ondanks deze kilometerstand de auto (dus ook alle onderdelen) zeven jaar oud, waarbij verondersteld kan worden dat bepaalde onderdelen nu eenmaal defect kunnen raken. Ook een ledlamp heeft helaas niet het eeuwige leven. Hoelang ze meegaan, is mij niet geheel bekend, wel dat ledlampen doorgaans langer meegaan dan halogeenlampen. De reactie van de importeur vind ik - gegeven deze omstandigheden - nogal zwak. Nu het echter aan de verkoper van de MX-5 is om in te staan voor de levering van een conforme auto, en te bepleiten valt dat de koper niet na slechts 13.500 kilometer (als de auto nieuw is gekocht - dit is mij niet helemaal helder) al zo’n dure reparatie hoeft te verwachten, zal deze in beginsel voor kosteloos herstel moeten zorgdragen of hier in ieder geval in moeten bijdragen. In die bijdrage kan rekening gehouden worden met de afschrijving en gebruikelijke levensduur van zo’n lamp. De verkoper kan zich hiervoor niet verschuilen achter de importeur, nu de koper met de importeur in principe niets te maken heeft. Komen koper en verkoper er samen niet uit, dan kan de koper deze kwestie ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Dat de lamp inmiddels uit de garantie is, mag zo zijn, maar dat neemt niet weg dat de koper op basis van de wet nog iets zou kunnen vorderen op grond van mogelijke non-conformiteit.”

Stéphan Vermeulen

Coördinator Tests

Na 20 jaar bij AutoWeek zo'n beetje alles wel gedaan en meegemaakt. Sinds 2012 chef redactie maar streeft er nog altijd naar om tien procent van zijn werk te laten bestaan uit bezigheden met auto's zelf.

