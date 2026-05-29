Nieuwe kleuren, wielen en opties voor BMW iX3

Er is steeds meer te kiezen voor wie een nieuwe BMW iX3 gaat bestellen. BMW breidt het aantal lakkleuren drastisch uit, komt met een nieuwe interieurkleur en nieuwe opties. Ook voor de 3- en 4-serie zijn er kleine wijzigingen voor het nieuwe modeljaar.

Het belangrijkste nieuws sinds de lancering van de nieuwe BMW iX3 is de toevoeging van de minder krachtige en minder dure 40-versie. Die is er vanaf €62.987 en maakt de iX3 voor meer (lease-)rijders bereikbaar, maar nu is er meer en kleiner nieuws. Het opvallendste in die categorie: kleur. Aanvankelijk was het kleurenpalet van de iX3 erg beperkt. Later werd er een rode kleur toegevoegd en nu is het tijd voor Individual-kleuren, al is ook dat aanbod nog wel beperkter dan bij veel andere BMW’s. Dankzij kleuren als Java Green, Voodoo Blue en Twilight Purple is het nu mogelijk om van je iX3 iets echt opvallends te maken, al is het veel subtielere ‘Sepang Bronze’ ook een Individual-kleur. Je betaalt er uiteraard fors extra voor, al valt €4.995 in de wereld van de speciale lakkleurtjes nog enigszins mee.

BMW voegt ook nieuwe, zwarte 21-inch M Aerodynamic-wielen toe, geeft iX3-kopers voor het eerst de optie van een verwarmbare achterbank en schuift interieurdesign ‘Contemporary Agave’ in het aanbod. Juist: groene stoelbekleding! Nog een kleine, maar significante wijziging: de digitale assistent in het infotainmentsysteem wordt nu aangevuld met AI-functionaliteit, waardoor natuurlijkere gesprekken mogelijk zijn. Dit geldt in de toekomst voor alle modellen met Operating System 9 en wordt over-the-air ook aan bestaande iX3’s toegevoegd.

Black Pack

Voor de 3-serie, 4-serie Gran Coupe en i4 is er ook nieuws, want hier is nu een Black Package leverbaar. Het is uitsluitend leverbaar in combinatie met het M-Sportpakket Pro en voegt aan die toch al overwegend zwarte aankleding zwarte typeplaatjes en grotendeels zwarte wielen toe.