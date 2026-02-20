Mercedes-Benz zit middenin een gigantisch modeloffensief. Een van de nieuwkomers is een kleiner alternatief voor de Mercedes-Benz G-klasse. Aan dat g'tje wordt nu de laatste hand gelegd, zodat hij straks voor aanzienlijk minder geld dan een échte G-klasse in de showrooms komt te staan.

De Mercedes-Benz G-klasse is een icoon. De ooit rudimentaire militaire offroader is in bepaalde kringen uitgegroeid tot een statussymbool dat in de peperdure winkelstraten niet misstaat. Lang kostte een Mercedes-Benz G-klasse enkele tonnen. Dat is ook nu nog het geval. Althans, als je voor een versie met verbrandingsmotor gaat. Voor een G 450d, met dieselmotor dus, ben je minimaal €205.000 kwijt en voor een variant met benzinemotor minstens €211.000. Sinds enkele jaren is er eveneens een elektrische G-klasse. Dankzij zijn elektrische aandrijflijn weet die de bpm-beet van de fiscus te ontwijken, al betaal je ook voor die G-klasse met EQ-technologie minstens anderhalve ton. Mercedes-Benz komt eindelijk met een oplossing voor wie dat allemaal veel te gortig is. Die oplossing is bijna klaar voor de markt.

g-Klasse

Mercedes-Benz maakt de G-klasse niet goedkoper, maar komt wel met een kleiner en veel goedkoper alternatief. Die noemen we voor het gemak even 'g-Klasse'. Met een 'kleine g' dus. Dat g'tje wordt een relatief compacte, bonkige en dus lekker hoekig vormgegeven SUV die trouw blijft aan de lijnen van de G-klasse waar hij op is geïnspireerd. Mercedes-Benz legt nu de laatste hand aan de g-Klasse en van een van de laatste koudetests zijn gelukkig foto's gemaakt. We zien een SUV met hoekige, uitgeklopte wielkasten, een raampartij die uit kenmerkende vierkante ruiten is opgebouwd, een vrij rechtopstaande voorruit en een vrijwel recht aflopende neus.

De baby-G krijgt een naar links openende deur die de rol van achterklep op zich neemt. Daarop zit een reservewiel-achtig element. Bij de échte G-klasse met verbrandingsmotoren heb je die - tegen bijbetaling - ook. Daarin zit dan het reservewiel. Ga je voor een elektrische G-klasse, dan fungeert deze opbergbox als slaapplek voor je laadkabel.

Eigen basis, ook als EV

Onder het stoere voorkomen zit naar verluidt een kleinere versie van het chassis van de grote Mercedes-Benz G-klasse. Een ladderchassis dus. Mogelijk krijgt de g-Klasse dezelfde aandrijflijnen als de CLA en GLB. We mikken op de komst van mild-hybride en volledig elektrische aandrijflijnen. Eenmaal op de markt krijgt de Mercedes-Benz g-Klasse tegengas van een kleiner alternatief van Land Rover voor de Defender. Daarover lees je hier meer.