Nieuwe Kia Soul duikt op

De Los Angeles Auto Show is de plek waar Kia later deze week de nieuwe derde generatie Soul aan de wereld voorstelt. Helaas voor de Koreanen is de auto nu al in beeld verschenen.

Kia's Soul is altijd een auto met een excentriek voorkomen geweest en ook voor de nieuwe derde generatie van die Koreaanse lolbroek lijkt niets anders op te gaan. Steker nog, uit de foto's die vandaag op Instagram zijn opgedoken, blijkt dat de nieuwe Soul nog 'wilder' wordt dan zijn voorgangers.

De Soul behoudt zijn hooggeplaatste achterlichtunits, al nemen ze voor het eerst in de Soul-geschiedenis een L-vorm aan en dat betekent dat de verlichting aan de achterzijde nu ook een horizontaal deel kent. Misschien wel nog opvallender: de verlichting lijkt aan de bovenkant van de auto de lijn van het dak te volgen. De auto krijgt verder opmerkelijk platte verlichting aan de voorzijde, al plaatst Kia daaronder een vierkante unit waarmee de verlichting in feite 'over twee verdiepingen' is verdeeld.

Op 28 november gaat het doek van de Soul en weten we alles. Of de reguliere versie ook naar Nederland komt valt nog te bezien. De huidige editie is er in ons land alleen als EV en een toekomstige elektrische variant zal met zijn fors grotere actieradius ongetwijfeld genoeg redenen brengen om dat beleid aan te houden.