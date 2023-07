Nieuwe Hyundai Santa Fe is hoekig en modern bakbeest

De grootste SUV die Hyundai in Europa verkoopt is volledig vernieuwd. En hoe. Dit is de splinternieuwe Hyundai Santa Fe, een lel van een SUV die ongetwijfeld weer beschikbaar komt met een plug-in hybride aandrijflijn en die we ook in Nederland verwachten.

Highlights nieuwe Hyundai Santa Fe

Uitgesproken design

Invloeden van Seven Concept

Niet elektrisch, wel als (plug-in) hybride

Waarschijnlijk ook weer voor Nederland

De Santa Fe-familie is een bijzondere. Met de eerste generatie Santa Fe boorde Hyundai - net als Kia met de Sorento - het segment aan van de grote niet-premium SUV's. De uitgaande vierde generatie Santa Fe verdient daarbij nog een extra vermelding. Dat model debuteerde immers in 2018 en werd in 2020 al uitgebreid gefacelift. Zo uitgebreid zelfs, dat de auto tijdens die bijpuntsessie van platform veranderde. De Y7-basis maakte plaats voor het N3-platform en dat opende de poorten voor de komst van hybride en plug-in hybride aandrijflijnen. Na drie jaar zwaait ook die Santa Fe af en is hier een tot op het allerkleinste boutje volledig nieuwe.

De nieuwe Hyundai Santa Fe is een regelrechte aandachtstrekker. De afgeronde vormen van het huidige model maken plaats voor lijnen die met een liniaal getrokken lijken. Opvallend daarbij is de invloed die de Hyundai Seven Concept waarmee Hyundai in de eerste plaats vooruitblikte op een grote elektrische SUV. Ondanks dat de nieuwe Santa Fe in tegenstelling tot die nog te onthullen en waarschijnlijk Ioniq 7 te heten SUV géén elektrische aandrijflijn krijgt, heeft de Hyundai Santa Fe vooral van achteren bezien iets met de Seven Concept te maken. Net als bij dat studiemodel zijn de achterlichten namelijk verwerkt in een brede strook die diep in de onderzijde van de achterklep zijn gehuisvest. Net als in de koplampen - en in meerdere details van de SUV - is er een H in verwerkt. Een verwijzing naar merknaam Hyundai.

De nieuwe Hyundai Santa Fe heeft hoekige wielkasten, een kaarsrechte schouderlijn en als gevolg daarvan een strakke raampartij die zich als ware het een gigantische zonnebril om de carrosserie lijkt te klemmen. Met zijn lange en vrij rechte motorkap, relatief vlak liggende voorruit en kaarsrecht aflopende achtersteven doet de nieuwe Hyundai Santa Fe ons enigszins denken aan de Ford Flex.

Het interieur is zoals je dat van veel moderne auto's gewend bent strak en opgeruimd. We zien een over de gehele breedte lopende strook waarin de uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem zijn verwerkt. Ook hierin keren de H's terug. Twee samengesmolten 12,3 inch displays achter het stuur fungeren als instrumentarium en als infotainmentscherm. De hoge middentunnel met daar zowel onder als in diverse opbergvakken loopt middens een gekanteld deel met erin onder meer de klimaatregeling over in het dashboard.

Zoals gezegd krijgt de nieuwe Hyundai Santa Fe geen elektrische aandrijflijnen, daar hebben de Koreanen immers straks de genoemde Ioniq 7 voor. Is er voor de Hyundai Santa Fe in Nederland dan nog wel plek? AutoWeek verwacht dat Hyundai hier nog wel even doorgaat met de Santa Fe en dus ook dit nieuwe model naar Nederland haalt. Kijk echter niet gek op als Hyundai alleen besluit de plug-in hybride variant naar ons land te halen. Hoe groot de nieuwe Santa Fe is, daar moeten we nog even naar gokken. Evenals naar hoe het motorengamma is samengesteld. Wel durven we er onze handen voor in het vuur te steken dat de nieuwe Hyundai Santa Fe een behoorlijke slag groeit ten opzichte van de huidige model dat zich over een afstand van zo'n 4,9 meter uitstrekt. De Santa Fe lijkt wat formaat betreft zelfs niet onder te doen voor de grootste SUV die Hyundai in zijn internationale line-up heeft: de hier niet leverbare en op een haar na 5 meter lange Palisade. Ook de nieuwe Santa Fe zal dankzij drie zitrijen weer plek bieden aan zeker zeven inzittenden.

In augustus geeft Hyundai alle details vrij van de nieuwe Santa Fe. Dan worden alle open plekken in het Hyundai Santa Fe-verhaal ingevuld.

Hyundai Santa Fe in Nederland

Sinds de marktintroductie van de eerste generatie Santa Fe in 2000 heeft Hyundai verspreid over vier generaties zo'n 16.000 exemplaren in Nederland geleverd. In 2006 beleefde de Santa Fe zijn beste verkoopjaar. Toen werden er bijna 3.000 stuks in ons land geregistreerd.