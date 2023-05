'Nieuwe Hyundai Pony Coupé komt deze maand'

Medio vorig jaar trok Hyundai twee visuele spektakelstukjes uit de hoge hoed waarvan er eentje een stuk concreter leek dan de ander. Met de RN22e blikte Hyundai immers overduidelijk vooruit op een uiterst gespierde N-versie van de Ioniq 6. De andere aandachtstrekker - de N Vision 74 - gold als liefdesverklaring van Hyundai aan zijn eigen verleden én zijn toekomst. De N Vision 74 was een concept-car die net als de Ioniq 5 duidelijk was doorspekt met designinvloeden uit het verleden terwijl het gevaarte wél een uiterst moderne aandrijflijn had. De ogenschijnlijk rechtstreeks uit de jaren 80 weggereden Hyundai N Vision 74 was een elektrische coupé met een brandstofcel aan boord. Over productieplannen hielden de Koreanen de lippen stijf op elkaar en dat doen ze officieel nog altijd. Tóch is er nieuws over de mogelijke komst van een productieversie.

Het Koreaanse Money Today meldt op basis van niet nader gespecificeerde bronnen dat Hyundai op 27 mei in de Hyundai Motor Studio in Seoul een 'Ponydag' organiseert. Daar worden geen kleine paarden geëtaleerd, maar naar verluidt wél iets anders leuks. Hyundai zou er namelijk een Pony Coupé presenteren die daadwerkelijk in productie gaat. Reken er overigens niet op dat dat een model wordt dat in grote aantallen in serieproductie gaat. Verder moet je niet gek opkijken als de auto die mogelijk later deze maand verschijnt minder heftig oogt dan de N Vision 74 waarvan het een afgeleide is.

Hyundai kan de Pony Coupé Concept maar niet loslaten. Het ontwerp van de Ioniq 5 is tot op zekere hoogte geïnspireerd op dat van de Pony Coupé Concept, in 2021 liet het merk deze Pony EV Heritage zien en in november werd beken dat Hyundai de in 1974 gepresenteerde Pony Coupé Concept opnieuw gaat produceren. Het origineel bestaat immers niet meer.