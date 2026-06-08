Is het over en uit voor de Hyundai i20? Zeker, maar wel alleen voor de huidige generatie. Er komt namelijk gewoon een nieuwe Hyundai i20 en die verschijnt nu voor het eerst in beeld.

In Nederland kun je al bijna twee jaar geen nieuwe Kia Rio meer kopen. Hyundai verkoopt daarentegen nog wel gewoon een i20. De huidige generatie Hyundai i20 is inmiddels zo'n zes jaar oud, maar er komt gewoon een nieuwe! Voor het eerst kunnen we je die nieuwe Hyundai i20 nu laten zien. Net als het huidige model wordt de vierde generatie i20 'gewoon' een compacte hatchback. De i20 en Bayon – die in zekere zin in hetzelfde segment opereren – smelten dus niet samen tot één model.

Momenteel is de Hyundai i20 in Nederland alleen leverbaar met een 90 pk sterke driecilinder benzinemotor die het zonder enige vorm van elektrificatie moet doen. Eerder was de i20 er overigens wel als mild-hybride. Het nieuwe model komt ongetwijfeld weer met 1.0 T-GDI-benzinemotoren beschikbaar, al achten we het niet onwaarschijnlijk dat de mild-hybride machines terugkeren en dat er misschien wel een volwaardige hybride variant van de i20 komt.

Met de nieuwe i20 doet Hyundai iets opmerkelijks. Voor het eerst maakt de i20 de oversteek naar Brazilië. Dat klinkt niet zo relevant, maar Brazilië heeft een gigantische automarkt waar Hyundai een eigen i20-alternatief verkoopt: de HB20. De Hyundai HB20 is er als hatchback en als sedan en is razend populair. De sedanversie maakt plaats voor een variant van de 'internationale i20', al is het niet onwaarschijnlijk dat de Europese en Zuid-Amerikaanse versie daarbij op diverse vlakken van elkaar gaan verschillen.

De huidige Hyundai i20 kost in Nederland minstens €28.695. Het huidige model is er als occasion echter al vanaf €10.950. Kijk maar eens naar dit witte exemplaar uit 2021 met 150.000 kilometer op de klok. Zelf op zoek naar een gebruikte Hyundai i20? Struin dan vooral even door het uitgebreide aanbod van occasions op AutoWeek.nl!