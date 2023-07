Momenteel zijn het de SF90 Stradale en Spider en de nieuwe XX-versies daarvan die binnen de Ferrari-gelederen als sportieve topmodellen fungeren, maar zelfs boven die tot 1.030 pk sterke spierbundels met middenmotor is nog plek. Sinds Enzo-opvolger LaFerrari in 2018 uit productie is gegaan heeft Ferrari geen zogenoemd halo-model meer, maar daar werken de Italianen wel degelijk aan. In 2017 riep Ferrari dat de LaFerrari 'over hooguit vijf jaar' - uiterlijk in 2022 dus - een opvolger zou krijgen. Die is er nog altijd niet, maar de platte hypercar op deze spionageplaten bewijst dat Ferrari inmiddels druk in de weer is met de ontwikkeling van een nieuw sportief vlaggenschip.

Ferrari's nieuwe sportieve topmodel zou intern naar codenaam F250 luisteren. Wie enigszins schrikt van de verschijning op deze nabij Maranello geschoten foto's kan rustig blijven ademhalen. De ingepakte Ferrari op deze auto's is nog een zogenoemde mule, een samenraapsel van oude en nieuwe onderdelen die als verpakking dient van de nieuwe techniek die onder het plaatwerk schuilt. We zien achterlichten die ogenschijnlijk afkomstig zijn van de SF90 Stradale en provisorische lucht- en koelopeningen op de flanken. Het silhouet van de auto en zaken als de tot diep in het dak lopende portieren lijken echter wel nieuwigheden.

Of de nog naamloze Ferrari net als de LaFerrari en de Enzo die daarvoor op de Ferrari-troon zat een V12 krijgt? Dat is nog even de vraag. Het is niet ondenkbaar dat Ferrari het topmodel een plug-in hybride aandrijflijn met V6 geeft. Vast staat is dat de Italianen alles uit de kast trekken om van z'n nieuwe topmodel een échte hypercar te maken.