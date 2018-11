Nieuwe Honda Passport naar Los Angeles

Honda heeft het eerste beeldmateriaal vrijgegeven van de Passport, een naam die we kennen uit het verleden maar die op een volledig nieuw model wordt geplakt. Tijdens de Los Angeles Auto Show kunnen we de nieuwe SUV van dichtbij bewonderen.

Honda meldt dat het een nieuwe SUV meebrengt naar de Los Angeles Auto Show die in de laatste week van deze maand zijn poorten opent voor het publiek. Het blijkt te gaan om de Passport, een auto waarvan we z'n komst al vermoedden.

De Passport is een nieuwe SUV die in Honda's Noord-Amerikaanse leveringsgamma een plek krijgt tussen de CR-V en de hier niet leverbare Pilot. De auto, ontwikkeld door Honda's Noord-Amerikaanse R&D-centrum, is volgens Honda z'n meest offroadwaardige SUV. De auto deelt zijn technische basis zeer waarschijnlijk met de al genoemde Pilot.

Modelnaam Passport is door Honda eerder toegepast. Tussen 1994 en 2002 paste het merk die naam toe op een SUV die op de Isuzu Rodeo gebaseerd was. In Nederland kenden we destijds de Opel Frontera als Rodeo-derivaat. Daarover lees je hier een interessant verhaal. De productieversie van de nieuwe Passport verwachten we overigens niet in Nederland.