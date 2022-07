Nieuwe Honda Civic Type-R: de sterkste ooit

De Honda Civic Type-R staat te boek als een van de meest puristische hot hatches in zijn segment en dus valt de onthulling van de volledig nieuwe Civic Type-R best te omschrijven als 'een dingetje'. Die nieuwe Civic Type-R is nu onthuld en het is de krachtigste ooit.

Om maar met het slechte nieuws te beginnen: hoe sterk de nieuwe Honda Civic Type-R precies is, weten we nog niet. We vertrouwen dus puur op Honda's claim dat de Type-R van de elfde generatie Civic de sterkste VTEC-turbomotor krijgt die het ooit bouwde. De vorige generatie Honda Civic Type-R had een 2.0 onder de kap die 320 pk en 400 Nm losliet op de voorwielen. Daar gaat de Honda's nieuwe hot hatch dus nog even overheen. Honda gaf eerder aan dat het in Europa vanaf 2025 alleen nog geëlektrificeerde auto's wil verkopen. Deze Civic Type-R hoeft daar nog niet aan te voldoen, we horen namelijk niets over een vorm van (mild) hybride ondersteuning. Kijk echter niet gek op als de Civic Type-R in 2025 de Europese markt al achter zich laat.

De 2.0 VTEC-viercilinder is een doorontwikkeling van de bij kenners wellicht beter als 17YM bekende machine die in de vorige Civic Type-R lag. De behuizing van de turbo is aangepast en is compacter, maar telt meer 'schoepen' dan voorheen. Ook is het uitlaatsysteem verbeterd én lichter. De nog onbekende hoeveelheid pk's en Nm's worden niet via een automaat, maar gewoon weer via een handgeschakelde zesbak op de voorwielen ontketend. Meer fijnslijperij? Zeker. Honda geeft aan dat het rev-match-systeem is verbeterd en dat de Brembro-remmerij van de vorige Type-R nog even tegen het licht is gehouden. De nieuwe hardware heeft de Civic Type-R al een nieuw record opgeleverd op Suzuka Circuit. Op dat Japanse circuit was de nieuwe Type-R 0,873 tel rapper dan zijn voorganger.

De nieuwe elfde generatie Civic oogt een stuk minder wild dan zijn voorganger en dus komt ook de nieuwe Civic Type-R rustiger voor de dag dan zijn voorganger. Het basismodel heeft immers al minder vouwen, hoeken en gaten dan voorheen en die lijn zet Honda door bij de topversie. Suf oogt de nieuwe Type-R geenszins. We een motorkap met een koelopening, sportief bumperwerk met zwarte accenten, zwarte zijspiegelkappen en een bilpartij met bovenop een fikse spoiler en onderaan een diffuser met in het midden drie uitlaateindstukken. De nieuwe Civic Type-R staat op zwarte 19-inch wielen waar Honda Michelin Pilot Sport 4S-banden omheen heeft gevouwen. Het front kenmerkt zich verder met zijn aangepaste luchtroosters én de Type-R-badge. Natuurlijk heeft Honda meer kleuren in de lakstraat klaarstaan dan het Championship White dat je op deze foto's ziet. De auto komt ook in Rallye Red, Racing Blue, Crystal Black en Sonic Grey Pearls beschikbaar.

Ook van het interieur van de nieuwe Honda Civic Type-R heeft Honda een sportief feestje gemaakt. We zien alcantara-bekleding op de deurpanelen, rode biesjes en stiksels, maar dé aandachtstrekker is natuurlijk het knalrode meubilair met suède-achtige bekleding.

De eerste exemplaren van de nieuwe Civic Type-R komen begin 2023 naar Europa. Nederlandse prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie.